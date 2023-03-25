Ирландия – Франция. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (27.03.2023)

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сегодня, 18:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются французы. Команда играет гостевой поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа сборной Ирландии оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.92. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.03.

Форма команд

Сборная Ирландии еще не стартовала в квалификации, но большинство экспертов не верят, что команда сможет достичь серьезных высот в такой сложной группе. Еще больше пугает форма серебряного призера чемпионата мира 2022, который не оставил шансов главному конкуренту в первом туре. Два последних товарищеских матча Ирландии завершились победами над Латвией (3:2) и Мальтой (1:0).

Франция очень уверенно обыграла Нидерланды в первом туре (4:0) и даже не дала забить сопернику пенальти на последних минутах игрового времени. В предстоящей встрече гости являются большими фаворитами и любой результат кроме победы будет воспринят, как неприятная сенсация. В случае победы Мбаппе, Гризманн и компания укрепятся на первом месте до следующих поединков.

Информация для ставок

Ирландия выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей сборной Франции завершились тоталом больше 2.5 мячей

Франция выиграла четыре из пяти последних матчей с Ирландией

Пять из шести последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сборной Франции необходимо побеждать, чтобы как можно раньше заработать путевку на Евро 2024 и спокойно доигрывать квалификацию. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.