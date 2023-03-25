Ирландия – Франция. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (27.03.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются французы. Команда играет гостевой поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа сборной Ирландии оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.
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27 марта 2023, 21:45
понедельник
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.92. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.03.
Форма команд
Сборная Ирландии еще не стартовала в квалификации, но большинство экспертов не верят, что команда сможет достичь серьезных высот в такой сложной группе. Еще больше пугает форма серебряного призера чемпионата мира 2022, который не оставил шансов главному конкуренту в первом туре. Два последних товарищеских матча Ирландии завершились победами над Латвией (3:2) и Мальтой (1:0).
Франция очень уверенно обыграла Нидерланды в первом туре (4:0) и даже не дала забить сопернику пенальти на последних минутах игрового времени. В предстоящей встрече гости являются большими фаворитами и любой результат кроме победы будет воспринят, как неприятная сенсация. В случае победы Мбаппе, Гризманн и компания укрепятся на первом месте до следующих поединков.
Информация для ставок
- Ирландия выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей сборной Франции завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Франция выиграла четыре из пяти последних матчей с Ирландией
- Пять из шести последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сборной Франции необходимо побеждать, чтобы как можно раньше заработать путевку на Евро 2024 и спокойно доигрывать квалификацию. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.