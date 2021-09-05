Испания – Грузия. Прогноз матча квалификации на чемпионат мира 2022 (05.09.2021)

1630860290

сегодня, 19:44

Интересную встречу двух разных по игровому стилю команд подарит нам пятый тур европейской квалификации на чемпионат мира. Испания принимает на своем поле сборную Грузии. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются испанцы. Команда играет домашний поединок, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.11. Победа сборной Грузии оценивается по коэффициенту 28, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 1.83. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2.05. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 3.05.

Форма команд

Сборная Грузии занимает последнее место в группе и не имеет реальных шансов выйти на ЧМ 2022. Коллектив не может найти свою игру, а в его активе всего одна ничья за четыре матча. В поединке с мотивированной Испанией команде придется большую часть времени провести в обороне, защищая свои ворота. В прошлом матче Грузия уступила на своем поле Косово (0:1), а ранее проиграла товарищеский матч Нидерландам (0:3).

Испания серьезно осложнила свою задачу выиграть первое место в группе, недавно проиграв главному конкуренту. Теперь от коллектива зависит далеко не всё, а поэтому испанцам остается выигрывать оставшиеся матчи и ждать осечку сборной Швеции. Именно им Испания проиграла последний матч (1:2), а ранее уступила в полуфинале ЧЕ 2020 сборной Италии в серии пенальти.

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей Испании закончились исходом «обе забьют»

Грузия забивает в семи из десяти последних матчей на выезде

Испания выиграла три из четырех последних встреч с Грузией

Три из четырех последних встреч между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Испания уже потеряла много очков в этой квалификации, поэтому выйти без трех очков после этого поединка просто не имеет права. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Мелбет.