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Испания – Грузия. Прогноз матча квалификации на чемпионат мира 2022 (05.09.2021)

сегодня, 19:44

Интересную встречу двух разных по игровому стилю команд подарит нам пятый тур европейской квалификации на чемпионат мира. Испания принимает на своем поле сборную Грузии. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.0910.8634.25
Фонбет 1.08 11.00 30.00
Мелбет 1.13 9.80 31.00
1XBET 1.11 10.50 35.00
BetBoom 1.12 10.00 30.00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются испанцы. Команда играет домашний поединок, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.11. Победа сборной Грузии оценивается по коэффициенту 28, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 1.83. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2.05. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 3.05.

Форма команд

Сборная Грузии занимает последнее место в группе и не имеет реальных шансов выйти на ЧМ 2022. Коллектив не может найти свою игру, а в его активе всего одна ничья за четыре матча. В поединке с мотивированной Испанией команде придется большую часть времени провести в обороне, защищая свои ворота. В прошлом матче Грузия уступила на своем поле Косово (0:1), а ранее проиграла товарищеский матч Нидерландам (0:3).

Испания серьезно осложнила свою задачу выиграть первое место в группе, недавно проиграв главному конкуренту. Теперь от коллектива зависит далеко не всё, а поэтому испанцам остается выигрывать оставшиеся матчи и ждать осечку сборной Швеции. Именно им Испания проиграла последний матч (1:2), а ранее уступила в полуфинале ЧЕ 2020 сборной Италии в серии пенальти.

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей Испании закончились исходом «обе забьют»
  • Грузия забивает в семи из десяти последних матчей на выезде
  • Испания выиграла три из четырех последних встреч с Грузией
  • Три из четырех последних встреч между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Испания уже потеряла много очков в этой квалификации, поэтому выйти без трех очков после этого поединка просто не имеет права. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.52 2.01 1.85
Мелбет 2.54 1.49
1XBET 2.52 1.50
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