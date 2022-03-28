Испания — Исландия. Прогноз на товарищеский матч сборных (29.03.2022)

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вчера, 15:02

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютным фаворитом в этой встречи являются испанцы. Поставить на успех хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Фонбет. Взять сенсационную победу исландцев можно по коэффициенту 20. Ничейный результат оценивается коэффициентом 7.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.7. Взять ТМ 2.5 можно за 2.12. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.77.

Форма команд

Испания имела возможность сразиться с Албанией в предыдущем товарищеском матче и лишь в самом конце смогла дожать неуступчивого соперника, забив гол на 90 минуте. Счет (2:1) не порадовал болельщиков, и теперь команда постарается более уверенно победить в нынешнем матче.

Исландия встретилась с Финляндией в рамках контрольного поединка. Игра проходила в равном ключе, и определить победителя не удалось, коллективы обменялись забитыми мячами и установили итоговый счет (1:1).

Информация для ставок

Испания шесть из семи последних поединков

Исландия не может победить на выезде в шести матчах кряду

Минувшая очная встреча состоялась в 2007 году и завершилась вничью (1:1)

Четыре последних игры с участием Исландии завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Испанцы желают продолжать побеждать, поэтому им нужна только победа и команда приложит все усилия, чтобы ее одержать. Ожидаем тотальное преимущество хозяев и победу с разницей в несколько мячей. Сделать ставку на победу Испании с форой (-1.5) можно взять по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Фонбет.