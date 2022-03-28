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Испания — Исландия. Прогноз на товарищеский матч сборных (29.03.2022)

вчера, 15:02
Испания

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютным фаворитом в этой встречи являются испанцы. Поставить на успех хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Фонбет. Взять сенсационную победу исландцев можно по коэффициенту 20. Ничейный результат оценивается коэффициентом 7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.16 6.90 21.00
Мелбет 1.16 8.30 28.00
1XBET 1.16 8.30 28.00
BetBoom 1.14 7.40 20.00

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.7. Взять ТМ 2.5 можно за 2.12. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.77.

Форма команд

Испания имела возможность сразиться с Албанией в предыдущем товарищеском матче и лишь в самом конце смогла дожать неуступчивого соперника, забив гол на 90 минуте. Счет (2:1) не порадовал болельщиков, и теперь команда постарается более уверенно победить в нынешнем матче.

Исландия встретилась с Финляндией в рамках контрольного поединка. Игра проходила в равном ключе, и определить победителя не удалось, коллективы обменялись забитыми мячами и установили итоговый счет (1:1).

Информация для ставок

  • Испания шесть из семи последних поединков
  • Исландия не может победить на выезде в шести матчах кряду
  • Минувшая очная встреча состоялась в 2007 году и завершилась вничью (1:1)
  • Четыре последних игры с участием Исландии завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Испанцы желают продолжать побеждать, поэтому им нужна только победа и команда приложит все усилия, чтобы ее одержать. Ожидаем тотальное преимущество хозяев и победу с разницей в несколько мячей. Сделать ставку на победу Испании с форой (-1.5) можно взять по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 2.18 1.68
Мелбет 2.28 1.60
1XBET 2.28 1.60
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:56
Победа команды Испании с Европейским гандикапом (0:2) в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:11
Осенью минувшего года команда Луиса Энрике успешно квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира в Катаре, заняв первое место в группе с 19-ю очками. Чемпионство в группе В испанцы обеспечили себе после последнего матча со Швецией на домашней арене, который завершился со счётом 1:0, а в первом поединке Испания уступила шведам на выезде — 2:1....
«Викинги» показали ужасные результаты в квалификации на ЧМ и смогли занять в своей группе 5-е место, набрав всего 9 очков.Исландия лишь раз смогла одержать победу в матче с Лихтенштейном, который играл в меньшинстве и разгромно уступил со счётом 4:0. Так же исландцы три раза терпели поражения от Румынии (0:2), Германии (0:4) и Северной Македонии (3:1), а остальные поединки были ничейными...
Испанцы уверенно побеждают всех своих соперников, подтверждая статус фаворита поединков. Такой соперник как Исландия не сможет прервать серию из побед испанцев, поэтому ожидаю разгром в этом матче.
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