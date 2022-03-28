Испания — Исландия. Прогноз на товарищеский матч сборных (29.03.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров абсолютным фаворитом в этой встречи являются испанцы. Поставить на успех хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Фонбет. Взять сенсационную победу исландцев можно по коэффициенту 20. Ничейный результат оценивается коэффициентом 7.
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сегодня, 21:45
Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.7. Взять ТМ 2.5 можно за 2.12. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.77.
Форма команд
Испания имела возможность сразиться с Албанией в предыдущем товарищеском матче и лишь в самом конце смогла дожать неуступчивого соперника, забив гол на 90 минуте. Счет (2:1) не порадовал болельщиков, и теперь команда постарается более уверенно победить в нынешнем матче.
Исландия встретилась с Финляндией в рамках контрольного поединка. Игра проходила в равном ключе, и определить победителя не удалось, коллективы обменялись забитыми мячами и установили итоговый счет (1:1).
Информация для ставок
- Испания шесть из семи последних поединков
- Исландия не может победить на выезде в шести матчах кряду
- Минувшая очная встреча состоялась в 2007 году и завершилась вничью (1:1)
- Четыре последних игры с участием Исландии завершились результатом «обе забьют»
Прогноз
Испанцы желают продолжать побеждать, поэтому им нужна только победа и команда приложит все усилия, чтобы ее одержать. Ожидаем тотальное преимущество хозяев и победу с разницей в несколько мячей. Сделать ставку на победу Испании с форой (-1.5) можно взять по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Фонбет.
«Викинги» показали ужасные результаты в квалификации на ЧМ и смогли занять в своей группе 5-е место, набрав всего 9 очков.Исландия лишь раз смогла одержать победу в матче с Лихтенштейном, который играл в меньшинстве и разгромно уступил со счётом 4:0. Так же исландцы три раза терпели поражения от Румынии (0:2), Германии (0:4) и Северной Македонии (3:1), а остальные поединки были ничейными...
Испанцы уверенно побеждают всех своих соперников, подтверждая статус фаворита поединков. Такой соперник как Исландия не сможет прервать серию из побед испанцев, поэтому ожидаю разгром в этом матче.
«Викинги» показали ужасные результаты в квалификации на ЧМ и смогли занять в своей группе 5-е место, набрав всего 9 очков.Исландия лишь раз смогла одержать победу в матче с Лихтенштейном, который играл в меньшинстве и разгромно уступил со счётом 4:0. Так же исландцы три раза терпели поражения от Румынии (0:2), Германии (0:4) и Северной Македонии (3:1), а остальные поединки были ничейными...
Испанцы уверенно побеждают всех своих соперников, подтверждая статус фаворита поединков. Такой соперник как Исландия не сможет прервать серию из побед испанцев, поэтому ожидаю разгром в этом матче.