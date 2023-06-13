Испания – Италия. Прогноз на матч Лиги Наций (15.06.2023)

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вчера, 10:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются испанцы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа сборной Италии оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.6. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.05.

Форма команд

Сборная Испании не очень уверенно стартовала в квалификации к Евро 2024 и перед матчем с Италией у болельщиков есть повод для беспокойства. Тем не менее, команда играет на своем поле и считается фаворитом в этой игре. Матчи с итальянцами всегда очень принципиальны для обеих сборных, поэтому зрителям точно не придется скучать. Два последних матча Испании завершились выездным поражением от Шотландии (0:2) и победой над Норвегией (3:0).

Команда Италии также не отличается стабильностью, набрав лишь два очка в первы стартовых турах Евро 2024. Тем не менее, полуфинал Лиги Наций является совершенно другим турниром, а победитель сможет выйти в финал и сразиться с победителем пары Нидерланды – Хорватия. В прошлой игре сборная Италии обыграла на выезде Мальту (2:0), а ранее на выезде уступила сборной Англии (1:2).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей Испании завершились исходом «обе забьют — нет»

Италия проиграла лишь два выездных поединка из десяти последних

Сборная Испания выиграла два из пяти последних матчей с Италией при одном поражении

Прогноз

Команды имеют хорошие атакующие связки и наверняка смогут отличиться в воротах друг друга как минимум по одному разу. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.