Испания — Литва. Прогноз на товарищеский матч сборных (08.06.2021)

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вчера, 22:35

Товарищеская встреча двух сборных ждет нас в этот игровой день. Команда Литвы отправится в гости к Испании. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом этого поединка являются хозяева поля. Коэффициент на победу испанцев составляет 1.55, а на победу Литвы — 4.4. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.7.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.72. Сделать ставку на низовой матча (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.16. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

Испания в полной готовности отправляется на Евро, остался лишь один контрольный матч. Ранее испанцы расписали нулевую ничью с соседями из Португалии, а матчами ранее одержали победы над Косово (3:1) и Грузией (2:1). Команда готова покорять европейское первенство и радовать своих болельщиков.



Сборная Литвы подходит к этому матчу в качестве явного аутсайдера. Литовцы умудрились проиграть во всех минувших матчах. В прошедших двух встречах проиграли соседям по Прибалтике. Сначала Эстонии (0:1), а потом Латвие (1:3). Коллектив выглядит разбалансированным и слабым, а также вряд ли сможет на что-то претендовать в этой игре.

Информация для ставок

Проигрышная серия Литвы насчитывает пять матчей

В последних 23 матчах Испания потерпела лишь одно поражение

Литва пропускает восемь игр подряд

Прошлый очный матч был сыгран 11 лет назад и завершился выездной победой Испании (3:1)

Прогноз

Литва идеальный вариант для испанцев, чтобы хорошо провести игру, добыть победу и с уверенностью отправиться на европейское первенство. Ожидаем голы в сетке ворот гостей и рекомендуем сделать ставку на ИТБ 1.5 Испании в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6.

Ранее букмекеры предлагали поставить на тотал забитых мячей в матче Португалия — Израиль по коэффициенту 2.40.