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«Атлетико» — «Реал Мадрид». Прогноз на матч испанской Примеры (18.09.2022)

вчера, 18:23
Атлетико - Реал Мадрид

Ставки букмекеров

В мадридском дерби, на этот раз, фаворитом поединка идет «Реал Мадрид». Ставку на победу номинальных гостей можно сделать с коэффициентом 2.45, ничья в игре котируется по 3.30, а победа «Атлетико» по 3.10 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.163.512.38
Лига Ставок 3.05 3.20 2.39
Мелбет 3.42 3.38 2.26
1XBET 3.22 3.32 2.46

Аналитики ожидают, что голевой феерии в этом поединке мы не увидим, это можно подкрепить тем, что команды в текущем сезоне мало пропускают, а «Атлетико» еще и мало забивает. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.80, а ТБ (2.5) за 2.08 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Атлетико» к шестому туру подходит на непривычно низком для себя месте, на седьмом, сумев набрать 10 очков. В стартовых пяти турах команда отпраздновала три победы, а по разу сыграла вничью и уступила. В крайнем противостоянии, в родных стенах, разгромно обыграна «Сельта» (4:1). Команда Диего Симоне должна прийти в себя после неожиданного поражения от «Байера» (0:2) в Лиге чемпионов, потому что в матче такого ранга, как мадридское дерби, настрой и дух должен быть максимально боевым.

«Реал Мадрид» после пяти туров остается непобежденным. «Королевский» клуб добыл максимальное количество очков, не оставляя шансов своим соперникам. В крайнем противостоянии, на Сантьяго Бернабео разгромно обыграна «Мальорка» (4:1). Примечательно, что всех поединках чемпионата забивали обе команды. В Лиге чемпионов ситуация «сливочных» также превосходна. В стартовых двух турах противники были обыграны. На пути команды стояли «Селтик» (3:0) и «РБ Лейпциг» (2:0). Карло Анчелотти провел с командой отличную летнюю подготовку и сейчас пожинает плоды своих трудов в виде отличных результатов.

Информация для ставок

  • Восемь из 15 последних матчей «Атлетико» завершились с менее 2.5 голами
  • В 11 из 15 последних матчах «Реал» забил более 1.5 голов
  • «Реал Мадрид» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание положение команд, текущую форму, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Реал Мадрида» с коэффициентом 1.73 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.95 1.45 1.97 1.93 1.56 2.59
Лига Ставок 2.19 1.63 1.64 2.17
Мелбет 1.74 2.22
1XBET 4.08 1.26
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:51
В этом матче скорее всего победу одержит команда "Реала".
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вчера в 18:50
Победу одержит «Реал Мадрид»
evmsbpt2yms7
evmsbpt2yms7
вчера в 18:50
Фаворит матча «Реал Мадрид»
Гость
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