«Атлетико» — «Реал Мадрид». Прогноз на матч испанской Примеры (18.09.2022)

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вчера, 18:23

Ставки букмекеров

В мадридском дерби, на этот раз, фаворитом поединка идет «Реал Мадрид». Ставку на победу номинальных гостей можно сделать с коэффициентом 2.45, ничья в игре котируется по 3.30, а победа «Атлетико» по 3.10 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают, что голевой феерии в этом поединке мы не увидим, это можно подкрепить тем, что команды в текущем сезоне мало пропускают, а «Атлетико» еще и мало забивает. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.80, а ТБ (2.5) за 2.08 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Атлетико» к шестому туру подходит на непривычно низком для себя месте, на седьмом, сумев набрать 10 очков. В стартовых пяти турах команда отпраздновала три победы, а по разу сыграла вничью и уступила. В крайнем противостоянии, в родных стенах, разгромно обыграна «Сельта» (4:1). Команда Диего Симоне должна прийти в себя после неожиданного поражения от «Байера» (0:2) в Лиге чемпионов, потому что в матче такого ранга, как мадридское дерби, настрой и дух должен быть максимально боевым.

«Реал Мадрид» после пяти туров остается непобежденным. «Королевский» клуб добыл максимальное количество очков, не оставляя шансов своим соперникам. В крайнем противостоянии, на Сантьяго Бернабео разгромно обыграна «Мальорка» (4:1). Примечательно, что всех поединках чемпионата забивали обе команды. В Лиге чемпионов ситуация «сливочных» также превосходна. В стартовых двух турах противники были обыграны. На пути команды стояли «Селтик» (3:0) и «РБ Лейпциг» (2:0). Карло Анчелотти провел с командой отличную летнюю подготовку и сейчас пожинает плоды своих трудов в виде отличных результатов.

Информация для ставок

Восемь из 15 последних матчей «Атлетико» завершились с менее 2.5 голами

В 11 из 15 последних матчах «Реал» забил более 1.5 голов

«Реал Мадрид» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание положение команд, текущую форму, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Реал Мадрида» с коэффициентом 1.73 в БК Лига Ставок.