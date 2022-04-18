«Бетис» — «Эльче». Прогноз на матч Примеры (19.04.2022)

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вчера, 23:58

Ставки букмекеров

«Бетис» в грядущей встрече идет фаворитом. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.58, ничья идет по 4.30, а победа «Эльче» по 5.80 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативный исход поединка. Ставку ТБ (2.5) предлагают заиграть за 1.83, ТМ (2.5) за 2.04.

Форма команд

«Бетис» к 33 туру подходит на 5 месте в таблице с 57 набранными очками. В нынешней кампании команда смогла 17 раз обыграть соперников, шесть игр закончила с равным счетом и в девяти матчах проиграла. Последние пять туров выдались удачными, добыто три победы и две ничьи. Крайняя игра против «Реал Сосьедада» завершилась «мировой» (0-0).

«Эльче» по состоянию на сегодня располагается на 13 месте и имеет в активе 35 очков. Клуб в текущем розыгрыше добился девяти побед, восьми ничьих и 15 матчах терпел поражение. Предшествующие пять туров запомнились тремя проигрышами и двумя победами, в том числе, в крайней игре против «Мальорки» (3-0).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Эльче» завершились с более 2.5 голами

«Бетис» в 11 из 15 последних матчей в чемпионате забил менее 2.5 голов

«Бетис» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, текущую форму и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.90 в БК Фонбет.