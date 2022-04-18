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«Бетис» — «Эльче». Прогноз на матч Примеры (19.04.2022)

вчера, 23:58
Бетис - Эльче

Ставки букмекеров

«Бетис» в грядущей встрече идет фаворитом. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.58, ничья идет по 4.30, а победа «Эльче» по 5.80 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.574.276.55
Фонбет 1.53 4.20 6.50
Мелбет 1.61 4.40 6.00

Эксперты ожидают результативный исход поединка. Ставку ТБ (2.5) предлагают заиграть за 1.83, ТМ (2.5) за 2.04.

Форма команд

«Бетис» к 33 туру подходит на 5 месте в таблице с 57 набранными очками. В нынешней кампании команда смогла 17 раз обыграть соперников, шесть игр закончила с равным счетом и в девяти матчах проиграла. Последние пять туров выдались удачными, добыто три победы и две ничьи. Крайняя игра против «Реал Сосьедада» завершилась «мировой» (0-0).

«Эльче» по состоянию на сегодня располагается на 13 месте и имеет в активе 35 очков. Клуб в текущем розыгрыше добился девяти побед, восьми ничьих и 15 матчах терпел поражение. Предшествующие пять туров запомнились тремя проигрышами и двумя победами, в том числе, в крайней игре против «Мальорки» (3-0).

Информация для ставок

  • 10 из 15 последних матчей «Эльче» завершились с более 2.5 голами
  • «Бетис» в 11 из 15 последних матчей в чемпионате забил менее 2.5 голов
  • «Бетис» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, текущую форму и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.90 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.08 1.42 2.05 1.86 1.59 2.49
Фонбет 2.02 1.80
Мелбет 2.07 1.88
Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 07:36
Будет ничья.
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