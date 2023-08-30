«Бетис» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч чемпионата Испании (02.09.2023)

Ставки букмекеров
Если обратить внимание на линию букмекерской конторы Лига Ставок, то можно заметить, что фаворитом в предстоящем матче выделяют «Бетис». Коэффициент на выигрыш «гелиополитов» составляет 1.97. Сделать ставку на выигрыш гостей можно по коэффициенту 4.00. Ничейный результат позволит игроку умножить сумму ставки на коэффициент 3.55.
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завтра, 22:00
Букмекеры не особо верят в большое количество забитых голов в предстоящей встрече. На тотал больше 2.5 голов за игру предлагается коэффициенту 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.80. На то, что команды в будущей игре обменяются голами, коэффициент составляет 1.90.
Форма команд
Шестое место заняли по итогам прошлого сезона «зелёно-белые» в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Рассмотрим несколько матчей с участием «Бетиса» за последнее время. 13 августа в матче первого тура нового сезона Примеры со счётом 2:1 «Бетикос» выиграл у «Вильярреала» на их поле. Нулевую ничью раскатал дома «Бетис» с мадридским «Атлетико» в позапрошлом туре. На прошлых выходных «зелёно-белые» со счётом 2:4 проиграли «баскам» из Бильбао.
«Райо Вальекано» заняло одиннадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. Вспомним недавние футбольные поединки «пчёл», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «гелиополитами». С одинаковым счётом 2:0 «пчёлы» взяли верх над командами «Альмерия» и «Гранада» в первых двух турах нового сезона Ла Лиги. 28 августа с разгромным счётом «Райо Вальекано» проиграло дома мадридскому «Атлетико» (0:7).
Информация для ставок
- Только одну победу одержали «гелиополиты» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «пчёлы» выиграли в двух поединках
- Три личных матча из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.
Прогноз
«Бетис» раскатал «нулёвку» с «матрасниками». «Атлетико», в свою очередь, разгромил мадридских «пчёл» в матче прошлого тура. Выигрыш «зелёно-белых» в предстоящем матче вполне логичен и закономерен. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает коэффициент 1.97 на победу «Бетиса».