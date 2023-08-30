«Бетис» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч чемпионата Испании (02.09.2023)

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30 августа 2023, 01:24

Ставки букмекеров

Если обратить внимание на линию букмекерской конторы Лига Ставок, то можно заметить, что фаворитом в предстоящем матче выделяют «Бетис». Коэффициент на выигрыш «гелиополитов» составляет 1.97. Сделать ставку на выигрыш гостей можно по коэффициенту 4.00. Ничейный результат позволит игроку умножить сумму ставки на коэффициент 3.55.

Букмекеры не особо верят в большое количество забитых голов в предстоящей встрече. На тотал больше 2.5 голов за игру предлагается коэффициенту 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.80. На то, что команды в будущей игре обменяются голами, коэффициент составляет 1.90.

Форма команд

Шестое место заняли по итогам прошлого сезона «зелёно-белые» в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Рассмотрим несколько матчей с участием «Бетиса» за последнее время. 13 августа в матче первого тура нового сезона Примеры со счётом 2:1 «Бетикос» выиграл у «Вильярреала» на их поле. Нулевую ничью раскатал дома «Бетис» с мадридским «Атлетико» в позапрошлом туре. На прошлых выходных «зелёно-белые» со счётом 2:4 проиграли «баскам» из Бильбао.

«Райо Вальекано» заняло одиннадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. Вспомним недавние футбольные поединки «пчёл», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «гелиополитами». С одинаковым счётом 2:0 «пчёлы» взяли верх над командами «Альмерия» и «Гранада» в первых двух турах нового сезона Ла Лиги. 28 августа с разгромным счётом «Райо Вальекано» проиграло дома мадридскому «Атлетико» (0:7).

Информация для ставок

Только одну победу одержали «гелиополиты» в пяти последних матчах

За аналогичный период «пчёлы» выиграли в двух поединках

Три личных матча из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

«Бетис» раскатал «нулёвку» с «матрасниками». «Атлетико», в свою очередь, разгромил мадридских «пчёл» в матче прошлого тура. Выигрыш «зелёно-белых» в предстоящем матче вполне логичен и закономерен. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает коэффициент 1.97 на победу «Бетиса».