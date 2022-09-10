«Бетис» — «Вильярреал». Прогноз на матч испанской Примеры (11.09.2022)

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вчера, 13:06

Ставки букмекеров

«Вильярреал», с минимальной разницей идет фаворитом предстоящего матча. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.50, ничья в игре котируется по 3.50, а победа «Бетиса» по 2.85 в БК Лига Ставок.

Эксперты полагают, что команды сыграют в атакующий футбол, опираясь на их последние результаты. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.87, а ТМ (2.5) за 1.99 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Бетис» к пятому туру подходит на четвертой строчке в таблице, с набранными девятью очками. Игра и результаты команды не могут не радовать ее фанатов. Мануель Пеллегрини очень хорошо поработал с командой и вдохнул в нее новую жизнь. Клуб одержал победы в трех стартовых поединках, оступившись только в крайнем противостоянии с текущим лидером турнира «Реал Мадридом» (2:1).

«Вильярреал» в этом сезоне выглядит ни чуть не слабее «Бетиса». Клуб занимает третье место в чемпионате, имея в активе 10 очков. Отличительной чертой является то, что после четырех туров команда не пропустила ни одного гола, подобным в лиге похвастаться не может больше никто. В крайнем на сегодня противостоянии в Ла лиге, при домашних трибунах, взят верх над «Эльче» (4:0), а в Лиге конференции обыгран польский «Лех» (4:3).

Информация для ставок

«Вильярреал» выиграл в 11 из 15 последних матчах

11 из 15 последних матчей «Бетиса» завершились с более 1.5 голами

«Вильярреал» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание отличную форму команд, актуальную статистику и прямую конкуренцию в таблице, предлагаем заиграть ставку на то что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.68 в БК Лига Ставок.