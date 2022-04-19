«Кадис» — «Атлетик Бильбао». Прогноз на матч Примеры (21.04.2022)

1650398114

вчера, 22:55

Ставки букмекеров

«Атлетик» в предстоящем матче идет фаворитом. Ставку на победу гостей можно заиграть с коэффициентом 2.41, ничья в игре предлагается по цене 3.05, а победа «Кадиса» по 3.40 в БК Фонбет.

Эксперты считают, что в этом матче не будет забитых голов или забьет только одна команда. Соответствующая ставка доступна по котировке 1.77, а противоположный исход идет по 2.05.

Форма команд

«Кадис» к 33 туру чемпионата подходит на 17 месте и с 31 набранным очком. В нынешнем сезоне клуб шесть раз праздновал победу и по 13 раз проиграл и сыграл вничью. Последние пять туров закончились двумя победами, двумя поражениями и одной «мировой». Крайняя игра против «Барселоны» сенсационно завершилась триумфом (0:1).

«Атлетик» в текущем розыгрыше занимает восьмое место, имея в активе 45 очков. Команда в настоящем чемпионате добилась 11 побед и 12 ничьих, а также в девяти случаях уступила. Предшествующие пять туров увенчались одним победным результатом и по два раза матчи закончились ничьей и проигрышем. Крайняя игра запомнилась поражением от «Сельты» (0:2).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Атлетика» завершились с менее 3.5 голами

В пяти последних матчах «Кадис» не забивал более 1 гола

В пяти последних очных встречах забивала только одна команда

Прогноз

Учитывая турнирный статус команд, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.57 в БК Фонбет.