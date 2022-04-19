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«Кадис» — «Атлетик Бильбао». Прогноз на матч Примеры (21.04.2022)

вчера, 22:55
Кадис - Атлетик (Бильбао)

Ставки букмекеров

«Атлетик» в предстоящем матче идет фаворитом. Ставку на победу гостей можно заиграть с коэффициентом 2.41, ничья в игре предлагается по цене 3.05, а победа «Кадиса» по 3.40 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.443.112.44
Фонбет 3.35 3.05 2.35
Мелбет 3.56 3.13 2.40
1XBET 3.56 3.13 2.40

Эксперты считают, что в этом матче не будет забитых голов или забьет только одна команда. Соответствующая ставка доступна по котировке 1.77, а противоположный исход идет по 2.05.

Форма команд

«Кадис» к 33 туру чемпионата подходит на 17 месте и с 31 набранным очком. В нынешнем сезоне клуб шесть раз праздновал победу и по 13 раз проиграл и сыграл вничью. Последние пять туров закончились двумя победами, двумя поражениями и одной «мировой». Крайняя игра против «Барселоны» сенсационно завершилась триумфом (0:1).

«Атлетик» в текущем розыгрыше занимает восьмое место, имея в активе 45 очков. Команда в настоящем чемпионате добилась 11 побед и 12 ничьих, а также в девяти случаях уступила. Предшествующие пять туров увенчались одним победным результатом и по два раза матчи закончились ничьей и проигрышем. Крайняя игра запомнилась поражением от «Сельты» (0:2).

Информация для ставок

  • 10 из 15 последних матчей «Атлетика» завершились с менее 3.5 голами
  • В пяти последних матчах «Кадис» не забивал более 1 гола
  • В пяти последних очных встречах забивала только одна команда

Прогноз

Учитывая турнирный статус команд, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.57 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.03 1.88 1.57 2.54 1.27 4.02
Фонбет 1.55 2.45
Мелбет 1.62 2.52
1XBET 1.62 2.52
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:31
Победа или ничья команды Атлетик Бильбао и тотал меньше 2,5.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 00:04
Победа второй команды.
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