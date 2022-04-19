«Леванте» — «Севилья». Прогноз на матч Примеры (21.04.2022)

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вчера, 22:48

Ставки букмекеров

«Севилья» ожидаемо идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно заиграть с коэффициентом 2.15, ничейный исход поединка идет за 3.45, а победа «Леванте» за 3.50.

Аналитики не ожидают от игры большого количества голов. Ставку на ТМ (2.5) можно взять по цене 1.84, а ТБ (2.5) по 2.03 в БК Фонбет.

Форма команд

«Леванте» по состоянию на сегодня находится в зоне вылета, на 19 месте с набранными 25 очками. Клуб в текущем розыгрыше располагает такими результатами: пять побед, 10 ничьих и 17 поражений. В последних пяти турах команда сумела добыть две победы и одну ничью, а также в двух играх уступила. Крайний матч увенчался триумфом над «Гранадой» (1:4).

«Севилья» перед 33 туром занимает 3 место в таблице, с 60 очками. В нынешнем сезоне клуб достиг 16 побед, 12 игр закончил вничью и четырежды проиграл. Предшествующие пять матчей выдались скомканными. Две игры завершились с равным счетом, две проиграны и лишь одна закончилась победой. В крайнем туре очки, в тяжелейшем матче, были отданы «Реалу» (2:3).

Информация для ставок

Семь из 10 последних домашних матчей «Леванте» завершились с менее 3.5 голами

«Севилья» выиграла в четырех из пяти последних очных встречах

В четырех из пяти последних матчах «Леванте» забили обе команды

Прогноз

Обе команды имеют турнирные амбиции. «Леванте» хочет выбраться из зоны вылета, «Севилья» же участвует в чемпионской гонке. Учитывая историю очных встреч и текущую форму команд, предлагаем заиграть ставку, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.81 в БК Фонбет.