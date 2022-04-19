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«Леванте» — «Севилья». Прогноз на матч Примеры (21.04.2022)

вчера, 22:48
Леванте - Севилья

Ставки букмекеров

«Севилья» ожидаемо идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно заиграть с коэффициентом 2.15, ничейный исход поединка идет за 3.45, а победа «Леванте» за 3.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.543.502.20
Фонбет 3.45 3.45 2.12
Мелбет 3.52 3.60 2.20
1XBET 3.52 3.60 2.20
BetBoom 3.47 3.42 2.21

Аналитики не ожидают от игры большого количества голов. Ставку на ТМ (2.5) можно взять по цене 1.84, а ТБ (2.5) по 2.03 в БК Фонбет.

Форма команд

«Леванте» по состоянию на сегодня находится в зоне вылета, на 19 месте с набранными 25 очками. Клуб в текущем розыгрыше располагает такими результатами: пять побед, 10 ничьих и 17 поражений. В последних пяти турах команда сумела добыть две победы и одну ничью, а также в двух играх уступила. Крайний матч увенчался триумфом над «Гранадой» (1:4).

«Севилья» перед 33 туром занимает 3 место в таблице, с 60 очками. В нынешнем сезоне клуб достиг 16 побед, 12 игр закончил вничью и четырежды проиграл. Предшествующие пять матчей выдались скомканными. Две игры завершились с равным счетом, две проиграны и лишь одна закончилась победой. В крайнем туре очки, в тяжелейшем матче, были отданы «Реалу» (2:3).

Информация для ставок

  • Семь из 10 последних домашних матчей «Леванте» завершились с менее 3.5 голами
  • «Севилья» выиграла в четырех из пяти последних очных встречах
  • В четырех из пяти последних матчах «Леванте» забили обе команды

Прогноз

Обе команды имеют турнирные амбиции. «Леванте» хочет выбраться из зоны вылета, «Севилья» же участвует в чемпионской гонке. Учитывая историю очных встреч и текущую форму команд, предлагаем заиграть ставку, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.81 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.53 1.87 2.04 1.46 2.90
Фонбет 1.82 1.98
Мелбет 1.89 2.06
1XBET 1.89 2.06
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:58
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 22:50
Будет жарко!
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