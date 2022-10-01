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«Мальорка» — «Барселона». Прогноз на матч испанской Примеры (01.10.2022)

вчера, 00:53
Мальорка - Барселона

Ставки букмекеров

«Барселона», с большим преимуществом, идет фаворитом грядущей встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.35, ничья в игре продается за 5.60, а победа «Мальорки» за 9.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle9.125.611.36
Лига Ставок 8.20 5.00 1.35
Мелбет 9.81 5.06 1.37
1XBET 10.50 5.65 1.34

Эксперты полагают, что в субботнем матче фанаты смогут увидеть большое количество забитых мячей. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.63, а ТМ (2.5) по 2.37 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Мальорка» к седьмому туру подходит с набранными восьмью очками и располагается на 10 строчке в таблице. По ходу турнира команда по два матча выиграла и проиграла, а также в двух добыла ничьи. В крайнем противостоянии взят верх над «Альмерией» (1:0). Результаты команды являются привычными. «Мальорка» играет в своей манере и занимает комфортное для себя место в чемпионате.

«Барселона» к седьмому туру подходит в группе лидеров, занимая вторую строчку в таблице и имея в активе 16 очков. Команда пять раз праздновала победы и расписала одну мировую с «Райо Вальекано». В крайнем противостоянии, в родных стенах, разгромно обыгран «Эльче» (3:0). Ситуация во внутреннем чемпионате для «Барселоны» намного приятнее, чем в Лиге чемпионов. В главном клубном турнире Европы, в крайней игре допущено поражение от немецкой «Баварии» (0:2). Говоря о субботней игре с «Мальоркой», то нет никаких сомнений в позитивном для «Барселоны» результате.

Информация для ставок

  • «Мальорка» не проиграла в 13 из 15 последних матчах
  • В 11 из 15 последних матчах «Барселона» забила более 1.5 голов
  • «Барселона» выиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3.5) с коэффициентом 2.55 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.17 1.64 1.71 2.06
Мелбет 2.34 1.63
1XBET 1.77 2.17
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 03:15
Победа команды гостей и тотал больше 2,5 в этом матче.
Гость
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