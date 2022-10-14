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«Райо Вальекано» — «Хетафе». Прогноз на матч испанской Примеры (14.10.2022)

вчера, 20:28
Райо Вальекано - Хетафе

Ставки букмекеров

«Райо Вальекано», с хорошим преимуществом, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.06, ничья в игре котируется по 3.15, а победа «Хетафе» по 4.30 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.993.304.61
Лига Ставок 1.90 3.20 4.50
Мелбет 1.98 3.29 4.53
1XBET 2.12 3.34 4.06

Аналитики полагают, что команды сыграют в оборонительной манере, следствием чего станет низовой исход поединка. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.53, а ТБ (2.5) за 2.60 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Райо Вальекано» к девятому туру чемпионата подходит ровно в середине таблицы, на 10 месте, с 10 набранными очками. На счету команды три победы, одна ничья и четыре поражения. В последних пяти турах три матча проиграно и в двух добыт максимальный результат. В крайнем противостоянии допущено обидное выездное поражение от «Альмерии» (1:3). «Райо» показывает привычные для себя результаты и может быть вполне доволен текущим положением.

«Хетафе» после восьми сыгранных туров располагается на 16 строчке в таблице, имея в активе семь очков, что лишь на одно больше, чем у команды которая находится на 18 месте, в зоне вылета. В текущей кампании клуб одержал две победы, расписал одну ничью и пять раз проиграл. В предшествующих пяти турах добыто шесть очков, обыграны «Осасуна» и «Реал Сосьедад», а в крайнем противостоянии очки были отданы «Реал Мадриду» (0:1).

Информация для ставок

  • В 10 последних выездных матчах «Хетафе» забил менее 2.5 голов
  • В последних 10 домашних матчах «Райо Вальекано» забил менее 2.5 голов
  • Пять последних очных встреч завершились с менее 3.5 голами

Прогноз

Учитывая текущую форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче не будет голов или забьет только одна команда с коэффициентом 1.68 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.99 1.92 1.56 2.57 1.25 4.27
Лига Ставок 1.89 1.85 1.50 2.48
Мелбет 1.55 2.52
1XBET 1.08 8.50
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:52
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:47
Поставил на победу хозяев поля !
Гость
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