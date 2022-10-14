«Райо Вальекано» — «Хетафе». Прогноз на матч испанской Примеры (14.10.2022)

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вчера, 20:28

Ставки букмекеров

«Райо Вальекано», с хорошим преимуществом, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.06, ничья в игре котируется по 3.15, а победа «Хетафе» по 4.30 в БК Лига Ставок.

Аналитики полагают, что команды сыграют в оборонительной манере, следствием чего станет низовой исход поединка. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.53, а ТБ (2.5) за 2.60 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Райо Вальекано» к девятому туру чемпионата подходит ровно в середине таблицы, на 10 месте, с 10 набранными очками. На счету команды три победы, одна ничья и четыре поражения. В последних пяти турах три матча проиграно и в двух добыт максимальный результат. В крайнем противостоянии допущено обидное выездное поражение от «Альмерии» (1:3). «Райо» показывает привычные для себя результаты и может быть вполне доволен текущим положением.

«Хетафе» после восьми сыгранных туров располагается на 16 строчке в таблице, имея в активе семь очков, что лишь на одно больше, чем у команды которая находится на 18 месте, в зоне вылета. В текущей кампании клуб одержал две победы, расписал одну ничью и пять раз проиграл. В предшествующих пяти турах добыто шесть очков, обыграны «Осасуна» и «Реал Сосьедад», а в крайнем противостоянии очки были отданы «Реал Мадриду» (0:1).

Информация для ставок

В 10 последних выездных матчах «Хетафе» забил менее 2.5 голов

В последних 10 домашних матчах «Райо Вальекано» забил менее 2.5 голов

Пять последних очных встреч завершились с менее 3.5 голами

Прогноз

Учитывая текущую форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче не будет голов или забьет только одна команда с коэффициентом 1.68 в БК Лига Ставок.