«Реал Сосьедад» — «Атлетико». Прогноз на матч испанской Примеры (03.09.2022)

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вчера, 20:42

Ставки букмекеров

«Атлетико», с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.65, ничья в игре котируется по 3.15, а победа «Реал Сосьедад» по 2.90 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ждут изобилия голов в предстоящем поединке. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.64, а ТБ (2.5) за 2.35 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Реал Сосьедад» по состоянию на сегодня располагается на восьмой строчке в таблице, имея в активе шесть очков. В текущем розыгрыше команда успела добиться двух побед и однажды уступить. В крайнем противостоянии, на выезде, минимально обыгран «Эльче» (0:1).

«Атлетико» к четвертому туру занимает в чемпионате шестое место, набрав шесть очков. Клуб дважды уходил с поля с победным результатом, а однажды потерпел поражение. В крайнем противостоянии взят верх над «Валенсия» (0:1). Примечательно, что во всех трех поединках голы забивала только одна команда.

Информация для ставок

«Реал Сосьедад» не выиграл в девяти из 15 последних матчах

В 11 из 15 последних матчах «Атлетико» не было голов или забила только одна команда

«Атлетико» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

В четырех из пяти последних очных встречах команды забили менее 3.5 голов

Прогноз

Взяв во внимание прямую конкуренцию команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Атлетико» не проиграет с коэффициентом 1.45 в БК Лига Ставок.