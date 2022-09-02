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«Реал Сосьедад» — «Атлетико». Прогноз на матч испанской Примеры (03.09.2022)

вчера, 20:42
Реал Сосьедад - Атлетико

Ставки букмекеров

«Атлетико», с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.65, ничья в игре котируется по 3.15, а победа «Реал Сосьедад» по 2.90 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.073.212.60
Лига Ставок 2.90 3.20 2.60
Мелбет 3.06 3.24 2.63
1XBET 3.06 3.24 2.63

Аналитики не ждут изобилия голов в предстоящем поединке. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.64, а ТБ (2.5) за 2.35 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Реал Сосьедад» по состоянию на сегодня располагается на восьмой строчке в таблице, имея в активе шесть очков. В текущем розыгрыше команда успела добиться двух побед и однажды уступить. В крайнем противостоянии, на выезде, минимально обыгран «Эльче» (0:1).

«Атлетико» к четвертому туру занимает в чемпионате шестое место, набрав шесть очков. Клуб дважды уходил с поля с победным результатом, а однажды потерпел поражение. В крайнем противостоянии взят верх над «Валенсия» (0:1). Примечательно, что во всех трех поединках голы забивала только одна команда.

Информация для ставок

  • «Реал Сосьедад» не выиграл в девяти из 15 последних матчах
  • В 11 из 15 последних матчах «Атлетико» не было голов или забила только одна команда
  • «Атлетико» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах
  • В четырех из пяти последних очных встречах команды забили менее 3.5 голов

Прогноз

Взяв во внимание прямую конкуренцию команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Атлетико» не проиграет с коэффициентом 1.45 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.14 1.69 1.62 2.27
Мелбет 1.67 2.40
1XBET 1.67 2.40
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