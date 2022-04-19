«Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (21.04.2022)

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вчера, 23:01

Ставки букмекеров

«Барселона» в предстоящем матче идет фаворитом. Ставку на победу гостей предлагают сделать с коэффициентом 2.18, ничейный исход в поединке котируется по 3.60, а победа «Реал Сосьедада» по 3.35 в БК Фонбет.

Эксперты предполагают, что в матче забьют обе команды. Такую ставку можно сделать по цене 1.72, а противоположный исход идет по 2.12.

Форма команд

«Реал Сосьедад» по состоянию на сегодня занимает шестую строчку в таблице, имея в активе 55 очков. В нынешнем чемпионате клуб достиг 15 побед, 10 игр закончил вничью и семь раз проиграл. В последних пяти турах команда трижды обыграла соперников и дважды ушла с поля при равном счете. Крайняя игра завершилась ничьей с «Бетисом» (0-0).

«Барселона», как обычно, является одним из лидеров чемпионата. Команда занимает второе место с набранными 60 очками. Всего же, клуб 17 раз обыгрывал соперников, в девяти играх расписал «мировую» и пять раз уступил. Предшествующие пять туров запомнились четырьмя победами и поражением от «Кадиса» (0:1) в крайнем матче.

Информация для ставок

«Барселона» в 11 из 15 последних матчей забила более 1.5 голов

В девяти из 15 последних домашних матчах «Сосьедада» не было голов или забила только одна команда

В 14 из 15 последних очных встречах «Барселона» не проиграла

Прогноз

Учитывая амбиции, форму команд и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Реал Сосьедада» меньше 1.5 с коэффициентом 1.45 в БК Фонбет.