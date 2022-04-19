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«Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (21.04.2022)

вчера, 23:01
Реал Сосьедад - Барселона

Ставки букмекеров

«Барселона» в предстоящем матче идет фаворитом. Ставку на победу гостей предлагают сделать с коэффициентом 2.18, ничейный исход в поединке котируется по 3.60, а победа «Реал Сосьедада» по 3.35 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.413.622.21
Фонбет 3.30 3.55 2.15
Мелбет 3.40 3.70 2.21
1XBET 3.40 3.70 2.21
BetBoom 3.42 3.57 2.17

Эксперты предполагают, что в матче забьют обе команды. Такую ставку можно сделать по цене 1.72, а противоположный исход идет по 2.12.

Форма команд

«Реал Сосьедад» по состоянию на сегодня занимает шестую строчку в таблице, имея в активе 55 очков. В нынешнем чемпионате клуб достиг 15 побед, 10 игр закончил вничью и семь раз проиграл. В последних пяти турах команда трижды обыграла соперников и дважды ушла с поля при равном счете. Крайняя игра завершилась ничьей с «Бетисом» (0-0).

«Барселона», как обычно, является одним из лидеров чемпионата. Команда занимает второе место с набранными 60 очками. Всего же, клуб 17 раз обыгрывал соперников, в девяти играх расписал «мировую» и пять раз уступил. Предшествующие пять туров запомнились четырьмя победами и поражением от «Кадиса» (0:1) в крайнем матче.

Информация для ставок

  • «Барселона» в 11 из 15 последних матчей забила более 1.5 голов
  • В девяти из 15 последних домашних матчах «Сосьедада» не было голов или забила только одна команда
  • В 14 из 15 последних очных встречах «Барселона» не проиграла

Прогноз

Учитывая амбиции, форму команд и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Реал Сосьедада» меньше 1.5 с коэффициентом 1.45 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.44 2.02 1.89 1.58 2.53
Фонбет 1.95 1.85
Мелбет 2.04 1.91
1XBET 2.04 1.91
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 06:00
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 00:03
Барселона не победит.
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