«Жирона» — «Кадис». Прогноз на матч испанской Примеры (15.10.2022)

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вчера, 11:24

Ставки букмекеров

«Жирона», со значительным перевесом, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.91, ничья в игре продается за 3.25, а победа «Кадиса» за 4.90 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают, что команды сыграют в закрытый футбол, с минимальным количеством голевых атак. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.58, а ТБ (2.5) по 2.48 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Жирона» к девятому туру занимает в таблице 14 строчку, имея в активе семь очков. В нынешнем розыгрыше клуб дважды обыгрывал соперников, расписал одну «мировую», а в пяти поединках потерпел неудачу. В последних пяти турах по матчу выиграно и сыграно вничью, а в трех допущен проигрыш, в том числе, в крайнем противостоянии с «Атлетико» (1:2). Игра команды весьма нестабильная, тренерскому штабу и футболистам стоит более четко составить рисунок игры для того, чтобы записать в свой актив большее количество очков.

«Кадис» после сыгранных восьми туров располагается на 19 месте в чемпионате, в зоне вылета, сумев набрать всего пять очков. В текущем розыгрыше клуб лишь однажды добыл максимальный результат, дважды сыграл вничью и в пяти встречах уступил. В прошедших пяти турах по два поединка сыграно вничью и проиграно, а также добыта первая в сезоне победа, над «Вальядолидом» (1:0). В крайнем противостоянии с «Эспаньолом» победителя не выявлено (2:2).

Информация для ставок

«Жирона» проиграла в 12 из 15 последних матчах в Ла Лиге

В девяти из 10 последних выездных матчах «Кадиса» не было голов или забила только одна команда

Пять последних очных встречи завершились с менее 3.5 голами

Прогноз

Взяв во внимание текущее положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Кадис» забьет гол с коэффициентом 1.71 в БК Лига Ставок.