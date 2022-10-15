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«Жирона» — «Кадис». Прогноз на матч испанской Примеры (15.10.2022)

вчера, 11:24
Жирона - Кадис

Ставки букмекеров

«Жирона», со значительным перевесом, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.91, ничья в игре продается за 3.25, а победа «Кадиса» за 4.90 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.953.274.89
Лига Ставок 1.92 3.30 4.30
Мелбет 1.97 3.46 4.54
1XBET 2.03 3.42 4.34

Эксперты ожидают, что команды сыграют в закрытый футбол, с минимальным количеством голевых атак. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.58, а ТБ (2.5) по 2.48 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Жирона» к девятому туру занимает в таблице 14 строчку, имея в активе семь очков. В нынешнем розыгрыше клуб дважды обыгрывал соперников, расписал одну «мировую», а в пяти поединках потерпел неудачу. В последних пяти турах по матчу выиграно и сыграно вничью, а в трех допущен проигрыш, в том числе, в крайнем противостоянии с «Атлетико» (1:2). Игра команды весьма нестабильная, тренерскому штабу и футболистам стоит более четко составить рисунок игры для того, чтобы записать в свой актив большее количество очков.

«Кадис» после сыгранных восьми туров располагается на 19 месте в чемпионате, в зоне вылета, сумев набрать всего пять очков. В текущем розыгрыше клуб лишь однажды добыл максимальный результат, дважды сыграл вничью и в пяти встречах уступил. В прошедших пяти турах по два поединка сыграно вничью и проиграно, а также добыта первая в сезоне победа, над «Вальядолидом» (1:0). В крайнем противостоянии с «Эспаньолом» победителя не выявлено (2:2).

Информация для ставок

  • «Жирона» проиграла в 12 из 15 последних матчах в Ла Лиге
  • В девяти из 10 последних выездных матчах «Кадиса» не было голов или забила только одна команда
  • Пять последних очных встречи завершились с менее 3.5 голами

Прогноз

Взяв во внимание текущее положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Кадис» забьет гол с коэффициентом 1.71 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.02 1.89 1.57 2.55 1.26 4.14
Лига Ставок 2.00 1.75 1.55 2.35
Мелбет 1.60 2.58
1XBET 1.50 2.65
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