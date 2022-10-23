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«Жирона» — «Осасуна». Прогноз на матч испанской Примеры (23.10.2022)

23 октября 2022, 18:47
Жирона - Осасуна

Ставки букмекеров

«Жирона», с небольшим перевесом, идет фаворитом матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.45, ничья в игре продается за 3.25, а победа «Осасуны» за 3.15 в БК Лига Ставок.

Испания. Примера 2022/2023
Жирона
Осасуна
ПроигрышНичьяПроигрышПроигрышПроигрыш
1 : 1
завершен
23 октября 2022, 19:30
воскресенье
ВыигрышПроигрышПроигрышНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.683.182.99
Лига Ставок 2.45 3.15 3.00
Мелбет 2.70 3.25 2.84
1XBET 2.50 3.40 3.10

Эксперты предполагают, что команды сыграют в оборонительной манере, без большого количества забитых мячей. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.68, а ТБ (2.5) по 2.28 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Жирона» к 11 туру занимает в таблице 18 строчку, имея в активе восемь очков. В нынешнем розыгрыше клуб дважды обыгрывал соперников, расписал две «мировые», а в шести поединках потерпел неудачу. В последних пяти турах взято всего одно очко, благодаря ничьей с «Кадисом» в девятом туре, остальные четыре поединка проиграны. В крайнем противостоянии допущено поражение от «Альмерии» (2:3). Текущая форма команды весьма нестабильная, тренерскому штабу и футболистам стоит более четко составить рисунок игры для того, чтобы записать в свой актив большее количество очков.

«Осасуна» после 10 сыгранных туров располагается на седьмом месте в чемпионате, смев набрать к этому моменту 16 очков. В текущем сезоне команда в пяти случаях обыгрывала соперников, один раз сыграла вничью и четырежды проиграла. В предшествующих пяти турах, в трех встречах допущено поражение, а по матчу выиграно и закончено с равным счетом. В крайнем противостоянии верх взят над «Эспаньолом» (1:0).

Информация для ставок

  • «Осасуна» выиграла в 10 из 15 последних матчах
  • В девяти из 15 последних матчах «Жироны» забили обе команды
  • Четыре из пяти последних очных встречи завершились с менее 1.5 голами

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Осасуна» не проиграет с коэффициентом 1.59 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.67 1.71 2.26 1.35 3.41
Лига Ставок 2.26 1.59 1.67 2.13
Мелбет 1.74 2.22
1XBET 1.72 2.26
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 октября в 23:12
Обе команды забьют!
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