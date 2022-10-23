«Жирона» — «Осасуна». Прогноз на матч испанской Примеры (23.10.2022)

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23 октября 2022, 18:47

Ставки букмекеров

«Жирона», с небольшим перевесом, идет фаворитом матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.45, ничья в игре продается за 3.25, а победа «Осасуны» за 3.15 в БК Лига Ставок.

Эксперты предполагают, что команды сыграют в оборонительной манере, без большого количества забитых мячей. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.68, а ТБ (2.5) по 2.28 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Жирона» к 11 туру занимает в таблице 18 строчку, имея в активе восемь очков. В нынешнем розыгрыше клуб дважды обыгрывал соперников, расписал две «мировые», а в шести поединках потерпел неудачу. В последних пяти турах взято всего одно очко, благодаря ничьей с «Кадисом» в девятом туре, остальные четыре поединка проиграны. В крайнем противостоянии допущено поражение от «Альмерии» (2:3). Текущая форма команды весьма нестабильная, тренерскому штабу и футболистам стоит более четко составить рисунок игры для того, чтобы записать в свой актив большее количество очков.

«Осасуна» после 10 сыгранных туров располагается на седьмом месте в чемпионате, смев набрать к этому моменту 16 очков. В текущем сезоне команда в пяти случаях обыгрывала соперников, один раз сыграла вничью и четырежды проиграла. В предшествующих пяти турах, в трех встречах допущено поражение, а по матчу выиграно и закончено с равным счетом. В крайнем противостоянии верх взят над «Эспаньолом» (1:0).

Информация для ставок

«Осасуна» выиграла в 10 из 15 последних матчах

В девяти из 15 последних матчах «Жироны» забили обе команды

Четыре из пяти последних очных встречи завершились с менее 1.5 голами

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Осасуна» не проиграет с коэффициентом 1.59 в БК Лига Ставок.