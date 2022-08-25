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«Жирона» — «Сельта». Прогноз на матч Примеры (26.08.2022)

вчера, 22:56
Жирона - Сельта

Ставки букмекеров

«Сельта» с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.75, ничья в игре котируется по 3.15, а победа «Жирона» по 2.85 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.943.202.71
Лига Ставок 2.85 3.20 2.70
Мелбет 2.90 3.36 2.68
1XBET 2.90 3.36 2.68

Аналитики не ожидают большого количества голов в матче. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.70, а ТБ (2.5) за 2.21.

Форма команд

«Жирона» к третьему туру Примеры подходит с тремя очками в активе. По матчу выиграно и проиграно. В крайнем противостоянии, при домашних трибунах верх взят над «Хетафе» (3:1).

«Сельта» после двух стартовых туров набрала всего одно очков. Крайняя встреча была проиграна в домашних стенах чемпиону прошлого розыгрыша «Реал Мадрид» (1:4).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Жирона» не было голов или забила только одна команда
  • В 11 из 15 последних матчах «Сельта» забила менее 1.5 голов
  • В трех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Взяв во внимание амбиции команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Жирона» забьет гол с коэффициентом 1.39 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.66 1.72 2.23 1.36 3.32
Лига Ставок 2.21 1.65 1.65 2.21
Мелбет 1.70 2.34
1XBET 1.70 2.34
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