«Жирона» — «Сельта». Прогноз на матч Примеры (26.08.2022)

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вчера, 22:56

Ставки букмекеров

«Сельта» с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.75, ничья в игре котируется по 3.15, а победа «Жирона» по 2.85 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ожидают большого количества голов в матче. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.70, а ТБ (2.5) за 2.21.

Форма команд

«Жирона» к третьему туру Примеры подходит с тремя очками в активе. По матчу выиграно и проиграно. В крайнем противостоянии, при домашних трибунах верх взят над «Хетафе» (3:1).

«Сельта» после двух стартовых туров набрала всего одно очков. Крайняя встреча была проиграна в домашних стенах чемпиону прошлого розыгрыша «Реал Мадрид» (1:4).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Жирона» не было голов или забила только одна команда

В 11 из 15 последних матчах «Сельта» забила менее 1.5 голов

В трех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Взяв во внимание амбиции команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Жирона» забьет гол с коэффициентом 1.39 в БК Лига Ставок.