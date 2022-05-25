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«Реал Сосьедад» (Б) – «Сарагоса». Прогноз на матч Сегунды (27.05.2022)

25 мая 2022, 13:18
Реал Сосьедад (Б) - Сарагоса

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.893.522.52

Ставки букмекеров

«Сарагоса» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.41, ничья в игре предлагается за 3.30, а победа «Реал Сосьедад» (Б) за 3.00 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают низового исхода матча. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.83, а ТБ (2.5) по 1.97.

Форма команд

«Реал Сосьедад» (Б) перед последним туром находится в зоне вылета, без возможности сохранить прописку в Сегунде. По ходу турнира команда по 10 матчей выиграла и сыграла вничью, а в 21 поединке уступила. В последних пяти турах добыто три победы и допущено два проигрыша, в том числе от «Уэски» (3:2) в крайнем туре.

«Сарагоса» к 42 туру подходит на 13 месте в таблице, имея в активе 53 очка. В текущем розыгрыше команда праздновала 11 побед, в 20 случаях расписала «мировую» с соперниками и в 10 поединках потерпела неудачу. В прошедших пяти турах по две игры сыграно вничью и проиграно, а в крайнем поединке взят верх над «Луго» (1:0).

Информация для ставок

  • В 10 из 15 последних матчей «Реал Сосьедада» (Б) забили обе команды
  • «Сарагоса» не проиграла в 11 из 15 последних матчей
  • Единственная очная встреча команд завершилась ничьей (1-1)

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, нынешнюю форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Сарагосы» с коэффициентом 1.72 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.97 1.43 2.01 1.88 1.56 2.54
Все комментарии
Gahi
Gahi
25 мая в 16:23
Победа или ничья команды гостей в этом матче.
izrafel
izrafel
25 мая в 14:08
Хозяева не проиграют
Гость
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