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«Болонья» — «Кальяри». Прогноз на матч кубка Италии (20.10.2022)

вчера, 13:17
Кальяри

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определиться определились без проблем и отдали преимущество хозяевам поля. На победу «Болоньи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.65. Поверить в успех «Кальяри» любой игрок может по коэффициенту 4.65. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.684.075.08
Лига Ставок 1.76 3.95 4.60
Мелбет 1.69 3.86 4.68
1XBET 1.69 3.86 4.68

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.83. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по идентичному коэффициенту 1.97, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Болонья» несколько дней назад провела отличный поединок против лидера чемпионата, но не смогла зацепиться за зачетные баллы, проиграв в перестрелке (2:3). Чуть ранее команда также не побеждала, расписав ничью (1:1) с «Сампдорией». В кубке коллектив прошел «Козенцу» благодаря минимальной победе со счетом (1:0).

«Кальяри» сезон начал в Серии В и после девяти туров занимает восьмую строчку в таблице. В минувшем туре команда обыграла дома «Брешию» (2:1), а до этого сражалась в гостях с «Дженоа» и оформила нулевую ничью. В предыдущем раунде кубка клуб прошел «Перуджу» благодаря победе (3:2).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Болоньи» составляет четыре матча (три поражения и ничья)
  • У «Кальяри» четыре победы в восьми последних играх
  • Три из пяти минувших очных поединков закончились результатом ТМ 2.5
  • Пять из семи последних встреч с участием «Кальяри» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Оба коллектива находятся не в лучших игровых кондициях, но в тоже время приложат максимум сил для прохода в следующий раунд. Ждем боевой и результативный поединок, поэтому предлагаем поставить на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.83.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.96 1.43 2.02 1.86 1.56 2.52
Лига Ставок 2.02 1.77 1.60 2.30
Мелбет 1.99 1.85
1XBET 1.99 1.85
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:41
Игра на три результата
Гость
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