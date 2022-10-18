«Болонья» — «Кальяри». Прогноз на матч кубка Италии (20.10.2022)

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вчера, 13:17

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определиться определились без проблем и отдали преимущество хозяевам поля. На победу «Болоньи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.65. Поверить в успех «Кальяри» любой игрок может по коэффициенту 4.65. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.85.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.83. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по идентичному коэффициенту 1.97, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Болонья» несколько дней назад провела отличный поединок против лидера чемпионата, но не смогла зацепиться за зачетные баллы, проиграв в перестрелке (2:3). Чуть ранее команда также не побеждала, расписав ничью (1:1) с «Сампдорией». В кубке коллектив прошел «Козенцу» благодаря минимальной победе со счетом (1:0).

«Кальяри» сезон начал в Серии В и после девяти туров занимает восьмую строчку в таблице. В минувшем туре команда обыграла дома «Брешию» (2:1), а до этого сражалась в гостях с «Дженоа» и оформила нулевую ничью. В предыдущем раунде кубка клуб прошел «Перуджу» благодаря победе (3:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Болоньи» составляет четыре матча (три поражения и ничья)

У «Кальяри» четыре победы в восьми последних играх

Три из пяти минувших очных поединков закончились результатом ТМ 2.5

Пять из семи последних встреч с участием «Кальяри» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз