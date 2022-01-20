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«Дженоа» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (22.01.2022)

вчера, 15:47

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита матча букмекеры называть не смогли. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.75. Если вдруг победит «Удинезе», то игроков порадует коэффициент 2.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.24.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.193.402.26
Фонбет 3.60 3.25 2.15
Мелбет 3.74 3.32 2.23
1XBET 3.74 3.32 2.23
BetBoom 3.48 3.33 2.22

Также в линии букмекеры предлагают выбрать 1.73 за ТМ 2.5 и 2.1 за ТБ 2.5. Исход «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.95.

Форма команд

В «Дженоа» снова новый главный тренер. Им стал Александер Блессин. Перед коучем стоит непростая задача сохранить прописку в элите и вытянуть команду из затянувшейся безвыигрышной серии. Коллектив в последних двух турах чемпионата позорно уступил «Фиорентине» (0:6) и «Специи» (0:1), а также покинул кубок Италии после поражения «Милану» (1:3).

«Удинезе» также не может выиграть уже несколько матчей подряд. В кубке страны была встреча с «Лацио», где в дополнительно время было зафиксировано поражение (0:1). В рамках чемпионата две последние игры очков в копилку не принесли – поражения «Ювентусу» (0:2) и «Аталанте» (2:6).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Дженоа» насчитывает шесть поединков
  • «Удинезе» проиграл три матча кряду с учетом дополнительного времени
  • Две минувшие очные встречи завершились вничью
  • Четыре из пяти последних игр «Дженоа» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Дженоа» в откровенно плохой форме и вряд ли в ближайшем поединке сможет навязать борьбу не самому сильному сопернику. Предлагаем поверить в успех гостей и поставить на победу «Удинезе» по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.58 1.74 2.10 1.38 3.01
Мелбет 1.82 2.14
1XBET 1.82 2.14
Все комментарии
ntc8dpwm5xx5
ntc8dpwm5xx5
вчера в 17:10
Футбольный клуб «Удинезе» одержит победу.
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