«Дженоа» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (22.01.2022)

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вчера, 15:47

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита матча букмекеры называть не смогли. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.75. Если вдруг победит «Удинезе», то игроков порадует коэффициент 2.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.24.

Также в линии букмекеры предлагают выбрать 1.73 за ТМ 2.5 и 2.1 за ТБ 2.5. Исход «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.95.

Форма команд

В «Дженоа» снова новый главный тренер. Им стал Александер Блессин. Перед коучем стоит непростая задача сохранить прописку в элите и вытянуть команду из затянувшейся безвыигрышной серии. Коллектив в последних двух турах чемпионата позорно уступил «Фиорентине» (0:6) и «Специи» (0:1), а также покинул кубок Италии после поражения «Милану» (1:3).

«Удинезе» также не может выиграть уже несколько матчей подряд. В кубке страны была встреча с «Лацио», где в дополнительно время было зафиксировано поражение (0:1). В рамках чемпионата две последние игры очков в копилку не принесли – поражения «Ювентусу» (0:2) и «Аталанте» (2:6).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Дженоа» насчитывает шесть поединков

«Удинезе» проиграл три матча кряду с учетом дополнительного времени

Две минувшие очные встречи завершились вничью

Четыре из пяти последних игр «Дженоа» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Дженоа» в откровенно плохой форме и вряд ли в ближайшем поединке сможет навязать борьбу не самому сильному сопернику. Предлагаем поверить в успех гостей и поставить на победу «Удинезе» по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Фонбет.