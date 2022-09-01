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«Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии А (03.09.2022)

вчера, 13:58
Фиорентина

Ставки букмекеров

Гости не имеют преимущества перед матчем, по мнению букмекеров, поэтому коэффициенты выставлены следующим образом: победа «Фиорентины» дается за 3.1, а на успех «Ювентуса» можно загрузить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5, в это же время ничья стоит 3.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.203.212.51
Лига Ставок 3.05 3.25 2.48
Мелбет 3.24 3.19 2.54
1XBET 3.24 3.19 2.54

Тотал больше 2.5 предлагают за коэффициент 2.05, в тоже время тотал меньше дается за 1.77. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Фиорентина» после трех вряд нулевых ничьих с «Эмполи», «Твенте» и «Наполи» снова не смогла поразить ворота соперника, но на этот раз и не сохранила в неприкосновенности свои. В итоге на табло было зафиксировано минимальное поражение (0:1), которое откинуло «фиалок» на десятое место в таблице.

«Ювентус» набрал четыре зачетных балла в последних двух турах благодаря домашней ничьей с «Ромой» (1:1) и победе над «Специей» (2:0). «Старая синьора» не намерена сбавлять обороты и желает продолжать пополнять свою копилку и радовать болельщиков.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Фиорентины» насчитывает четыре встречи (три ничьих и поражение)
  • «Ювентус» не уступает соперникам в четырех последних играх
  • Четыре минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют – нет»
  • Три последних матча «Ювентуса» и четыре «Фиорентины» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Ожидаем в этом матче неуступчивую борьбу и обоюдные опасные атаки, ведь обе команды поставят перед собой самые высокие цели на сезон. Верим в обмен голами и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.42 1.55 1.74 2.07 1.39 2.90
Мелбет 1.79 2.20
1XBET 1.79 2.20
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:37
Игра на три результата
Гость
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