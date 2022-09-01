«Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии А (03.09.2022)

1662029898

вчера, 13:58

Ставки букмекеров

Гости не имеют преимущества перед матчем, по мнению букмекеров, поэтому коэффициенты выставлены следующим образом: победа «Фиорентины» дается за 3.1, а на успех «Ювентуса» можно загрузить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5, в это же время ничья стоит 3.1.

Тотал больше 2.5 предлагают за коэффициент 2.05, в тоже время тотал меньше дается за 1.77. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Фиорентина» после трех вряд нулевых ничьих с «Эмполи», «Твенте» и «Наполи» снова не смогла поразить ворота соперника, но на этот раз и не сохранила в неприкосновенности свои. В итоге на табло было зафиксировано минимальное поражение (0:1), которое откинуло «фиалок» на десятое место в таблице.

«Ювентус» набрал четыре зачетных балла в последних двух турах благодаря домашней ничьей с «Ромой» (1:1) и победе над «Специей» (2:0). «Старая синьора» не намерена сбавлять обороты и желает продолжать пополнять свою копилку и радовать болельщиков.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Фиорентины» насчитывает четыре встречи (три ничьих и поражение)

«Ювентус» не уступает соперникам в четырех последних играх

Четыре минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют – нет»

Три последних матча «Ювентуса» и четыре «Фиорентины» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Ожидаем в этом матче неуступчивую борьбу и обоюдные опасные атаки, ведь обе команды поставят перед собой самые высокие цели на сезон. Верим в обмен голами и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.