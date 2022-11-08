«Интер» — «Болонья». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.11.2022)

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вчера, 14:48

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Лига Ставок можно сделать вывод, что абсолютным фаворитом встречи является именно домашняя команда, поставить на успех с форой (-1.5) которой можно по коэффициенту 1.85. Если есть вера в победу «Болоньи», то порадует коэффициент 9.6. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 5.8.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.38. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Интер» неожиданно для многих проиграл не только встречу с немотивированной «Баварией» (0:2), но и классическое итальянское дерби с «Ювентусом» (0:2). И если в ЛЧ несмотря на результат команда уже была в раунде плей-офф, то в чемпионате по итогам 13 туров находится на седьмом месте и отстает от «Наполи» на 11 зачетных баллов.

«Болонья» демонстрирует отличную игровую форму в последних турах Серии А. Скромный коллектив оформляет победу за победой и продвигается все выше и выше по турнирной таблице. На данный момент после всех сыгранных поединков клуб занимает 12 место, а пострадавшими были «Торино» и «Монца» дважды по (2:1), а также «Лечче» (2:0).

Информация для ставок

Победная домашняя серия «Интера» насчитывает четыре матча

«Болонья» выиграла четыре из пяти последних поединков

Пять из шести последних очных встречи завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 Пять и шести последних игр «Интера» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз