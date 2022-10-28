«Интер» – «Сампдория». Прогноз на матч итальянской Серии А (29.10.2022)

Ставки букмекеров
С явным фаворитом встречи у букмекеров проблем не возникло. Они без колебаний отдали предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Интера» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 6. 5, а поверить в неожиданную победу «Сампдории» предлагают по коэффициенту 12.5.
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сегодня, 21:45
Также в линии букмекеры дают очень интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.5, а ТМ 2.5 можно взять за 2.45. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«Интер» в среду без проблем разобрался на своем поле с чешской «Викторией» (4:0) в рамках группового этапа ЛЧ. Победа позволила команде оформить путевку в плей-офф турнира за тур до конца. В Серии А коллектив набрал шесть баллов в минувших турах, обыграв «Фиорентину» (4:3) и «Салернитану» (2:0).
«Сампдория» благодаря победе в последнем туре над прям конкурентом по зоне вылета «Кремонезе» (1:0) смогла покинуть последнюю строчку и расположиться на 18 месте, имея в активе шесть очков. Также генуэзцы провели игру в 1/16 финала кубка страны, где в серии пенальти прошли «Асколи Пиккио».
Информация для ставок
- «Интер» выиграл пять и шести последних матчей
- У «Сампдории» лишь одно поражение в последних четырех играх
- Шесть из семи минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних встреч «Интера» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей
Прогноз
«Интер» продолжает возвращаться утраченное на старте сезона и уверенными шагами движется к верхушке турнирной таблицы. Команда не планирует терять очки с явным аутсайдером, поэтому рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.