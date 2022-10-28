«Интер» – «Сампдория». Прогноз на матч итальянской Серии А (29.10.2022)

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вчера, 13:30

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров проблем не возникло. Они без колебаний отдали предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Интера» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 6. 5, а поверить в неожиданную победу «Сампдории» предлагают по коэффициенту 12.5.

Также в линии букмекеры дают очень интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.5, а ТМ 2.5 можно взять за 2.45. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Интер» в среду без проблем разобрался на своем поле с чешской «Викторией» (4:0) в рамках группового этапа ЛЧ . Победа позволила команде оформить путевку в плей-офф турнира за тур до конца. В Серии А коллектив набрал шесть баллов в минувших турах, обыграв «Фиорентину» (4:3) и «Салернитану» (2:0).

«Сампдория» благодаря победе в последнем туре над прям конкурентом по зоне вылета «Кремонезе» (1:0) смогла покинуть последнюю строчку и расположиться на 18 месте, имея в активе шесть очков. Также генуэзцы провели игру в 1/16 финала кубка страны, где в серии пенальти прошли «Асколи Пиккио».

Информация для ставок

«Интер» выиграл пять и шести последних матчей

У «Сампдории» лишь одно поражение в последних четырех играх

Шесть из семи минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних встреч «Интера» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

«Интер» продолжает возвращаться утраченное на старте сезона и уверенными шагами движется к верхушке турнирной таблицы. Команда не планирует терять очки с явным аутсайдером, поэтому рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.