«Монца» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (26.08.2022)

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сегодня, 11:40

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось сложно, поэтому букмекеры выставили близкие по значению котировки. Победу «Удинезе» можно взять по коэффициенту 2.52 в БК Лига Ставок, а поверить в успех «Монцы» любой игрок может по коэффициенту 2.9. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.65.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.85. На низовой исход этого матча (ТМ 2.5) можно загрузить по коэффициенту 2.1. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Монца» была хороша и в конце прошлого сезона и во время контрольных поединков в рамках подготовки к сезону, но старт в элитном дивизионе явно не задался. Побывал в гостях у «Наполи», клуб был разгромлен со счетом (0:4), а приняв дома «Торино» было зафиксировано поражение (1:2).

«Удинезе» в свою очередь набрал лишь на один балл больше, благодаря нулевой ничьей с «Салернитаной» во втором туре. Матчем ранее коллектив побывал в гостях у чемпионата страны «Милана» и в голевой перестрелке потерпел неудачу со счетом (2:4).

Информация для ставок

«Монца» выиграла шесть из восьми последних матчей

У «Удинезе» лишь одна победа в последних пяти играх

Восемь последних встреч «Монцы» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Шесть из восьми последних поединков «Удинезе» закончились результатом «обе забьют»

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