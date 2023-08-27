«Наполи» — «Сассуоло». Прогноз на матч чемпионата Италии (27.08.2023)

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сегодня, 14:32

Ставки букмекеров

Если обратить внимание на линию букмекерской конторы Лига Ставок, то можно увидеть, что явным фаворитом в поединке считается «Наполи». Сделать ставку на выигрыш «маленьких ослов» можно по коэффициенту 1.35. На победу гостей предлагается коэффициент 8.20. Ничейный результат позволит игроку рассчитать выигрыш по коэффициенту 5.80.

Букмекеры верят в верховой матч. На тотал больше 2.5 голов за игру предлагается коэффициенту 1.45. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.70.

Форма команд

По итогам прошлого сезона Серии A «Наполи» стал в третий раз чемпионом Италии. Девять матчей к ряду «партенопейцы» не проигрывают. С минимальным счётом в товарищеской встрече «лазурно-белые» взяли верх над немецким «Аугсбургом». Победный гол забил защитник Амир Рахмани во второй половине матча. В сухую, дважды поразив ворота соперника, «Наполи» выиграл у кипрской команды «Аполлон». На прошлых выходных со счётом 3:1 «партенопейцы» в гостях выиграли у «Фрозиноне» в матче 1-го тура нового сезона Серии A.

Тринадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии заняли в прошлом сезоне «чёрно-зелёные». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Сассуоло». В товарищеском матче ничью раскатали «чёрно-зелёные» с «волками» из Вольфсбурга (1:1). 13 августа после дополнительного времени «Сассуоло» выиграло у «Козенцы» со счётом 5:2 в 1/32 Кубка Италии. Через неделю со счётом 0:2 «чёрно-зелёные» дома уступили «Аталанте» в игре 1-го тура Серии A.

Информация для ставок

Исходом тотал больше 3.5 голов за игру завершились четыре очные встречи команд из пяти последних

Четыре победы одержали «лазурно-белые» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Сассуоло» выиграло две встречи.

Прогноз

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает коэффициент 1.45 на тотал больше 2.5 голов за игру. Обычно встречи данных команд на футбольном поле отличаются высокой результативностью. Как минимум, три гола в предстоящем матче мы увидим.