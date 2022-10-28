«Наполи» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянской Серии А (29.10.2022)

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вчера, 13:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры без колебаний определились с явным фаворитом в этом матче. Поставить на победу неаполитанцев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. Неожиданная победа «Сассуоло» оценивается коэффициентом 9.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.1.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 1.67. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2.15. Если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 1.8.

Форма команд

«Наполи» продолжает свою фантастическую победную серию. Остановить команду не получается ни в Лиге чемпионов – победа над «Рейнджерсом» (3:0), ни в итальянском чемпионате – три очка взяты с «Ромой» (1:0) и «Болоньей» (3:2). Успешные выступления позволяют контролировать первые позиции в таблицах обоих турниров.

«Сассуоло» после двух поражений от «Интера» и «Аталанты» с одинаковым счетом (1:2), пришел в себя и обыграл в присутствии своих болельщиков «Верону» (2:1). Команда после 11 матчей набрала 15 очков и располагается в середине таблицы на девятом месте.

Информация для ставок

Победная серия «Наполи» насчитывает 12 игр

У «Сассуоло» три победы в последних пяти поединках

Три минувшие очные встречи завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Шесть из восьми последних матчей «Наполи» и четыре из шести «Сассуоло» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Встреча двух коллективов абсолютного разного уровня. Нас ожидает игра с однозначным доминированием хозяев поля. Нет сомнений, что «Наполи» уверенно победит и наберет очередные три очка, поэтому предлагаем поставить на успех «бело-голубых» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.