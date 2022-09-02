«Специа» — «Болонья». Прогноз на матч итальянской Серии А (04.09.2022)

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вчера, 13:41

Ставки букмекеров

С однозначным фаворитом в этой встрече букмекерам определиться оказалось трудно, поэтому выставили коэффициенты без перевеса в сторону одной из команд. Сделать ставку на победу «Специи» можно по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если есть уверенность в победе гостей, то ее можно взять по коэффициенту 2.43, в случае ничейного результата порадует коэффициент 3.2.

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.85, тогда как ТМ 2.5 оценивается по коэффициенту 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Специа» несколько дней назад не смогла навязать борьбу «Ювентусу» в выездном поединке, проиграв с сухим счетом (0:2). Чуть ранее коллектив сражался на своем поле с «Сассуоло» и в голевой перестрелке завоевал один зачетный балл, ничья (2:2).

«Болонья» также не радовала победами своих болельщиков в последних турах. Команда вчера сыграла вничью (1:1) с «Салернитаной», а до этого билась на выезде с чемпионом страны «Миланом», но даже поразить ворота грозного соперника не получилось, на табло было зафиксировано поражение (0:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Специи» насчитывает три матча, «Болоньи» — четыре

Три минувшие очные встречи завершились победами «Болоньи»

Три из четырех последних игр «Специи» закончились результатом «обе забьют – нет»

В четырех из пяти последних поединков «Болоньи» был зафиксирован результат ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет игра абсолютно равных по классу команд. Здесь очень трудно сказать, кто будет владеть преимуществом и окажется сильнее, поэтому предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.