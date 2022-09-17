«Специа» — «Сампдория». Прогноз на матч итальянкой Серии А (17.09.2022)

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вчера, 00:46

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 2.72 на победу «Сампдории», тогда как остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.2, а победа «Специи» оценивается коэффициентом 2.68.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.02. Низовой исход этого матча (ТМ 2.5) стоит 1.8. Поставить на голы от обеих команд можно также по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Специа» после шести сыгранных поединков располагается в нижней части турнирной таблицы на 16 месте. Команда не побеждала уже месяц и за это время нарастила неприятную серию без побед. В минувших двух турах клуб сразился с «Болоньей» и «Наполи», где сумел набрать лишь один балл, ничья (2:2) и поражение (0:1) соответственно.

«Сампдория» также не радует своих поклонников победами. Коллектив в последних двух сражениях оказался слабее «Милана» и «Вероны», в обоих случаях на табло был зафиксирован одинаковый результат (1:2). В таблице генуэзцы расположились в зоне вылета, имея в активе лишь два очка.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Специи» насчитывает пять матчей (три поражения и две ничьих)

У «Сампдории» четыре поражения в стартовых шести поединках

Шесть из семи минувших очных встреч завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 Три последних игры с участием «Сампдории» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды имеют свои цели на сезон цели и не желают терять очки в данном сражении. Верим, что здесь будет футбол хорошего с большим количеством моментов, и мы обязательно увидим обмен голами. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составляет 1.8.