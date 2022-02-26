Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИталия. Серия А 2021/2022

«Торино» — «Кальяри». Прогноз на матч итальянской Серии А (27.02.2022)

сегодня, 13:42
Торино - Кальяри

Ставки букмекеров

Фаворитом данного поединка по версии букмекеров являются хозяева поля. Поставить на победу «Торино» можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет. Взять ничью предлагают по коэффициенту 3.65, а загрузить на победу «Кальяри» можно по коэффициенту 6.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.713.636.06
Фонбет 1.65 3.55 6.30
Мелбет 1.69 3.72 6.45
1XBET 1.69 3.72 6.45
BetBoom 1.68 3.56 6.18

Если верите в большое количество забитых мячей, то букмекеры предлагают 1.95 за ТБ 2.5, если же нет, то ТМ 2.5 дается по коэффициенту 1.82. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Торино» не может выиграть уже месяц. За это время команда дважды сыграла вничью и потерпела столько же поражений. В последних матчах состоялось дерби с «Ювентусом» (1:1), а также было домашнее поражение от «Венеции» со счетом (1:2). После 25 туров клуб расположился на 10 месте в турнирной таблице.

«Кальяри» две последние встречи завершил вничью (1:1). Соперниками коллектива были «Наполи» и «Эмполи». Выбраться из зоны вылета команда все еще не смогла, набранные 22 очка позволяют занимать 18 место в таблице.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Торино» насчитывает четыре поединка
  • Беспроигрышная серия «Кальяри» составляет четыре игры (три ничьих и победа)
  • Пять из шести минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют»
  • Три из четырех последних игр и «Торино» и «Кальяри» завершись результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Торино» с первых минут возьмет игру под свой контроль и будет стараться всеми силами прервать затянувшуюся серию неудач. Рекомендуем сделать ставку на победу «Торино» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.83 1.48 1.93 1.97 1.53 2.67
Фонбет 1.85 1.98
Мелбет 1.91 2.03
1XBET 1.91 2.03
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:52
Туринская команда после серии неудачных матчей достойно провела туринское дерби с Ювентусом (1-1), хотя вполне могла рассчитывать на большее. Работа Ивана Юрича вызывает уважение, только вот в активном прессинге у "рубиновых" часто проявляются проблемы в обороне, которые объясняются разрывами между линиями. В атаку вернулся Белотти, но надежнее от того тылы хозяев точно не станут..... Надо сказать, что сардинцы довольно мощно проводят последний месяц, результатом чего является беспроигрышная серия в виде 4 матчей. После вырванной ничьи в Эмполи подопечные Мадзарри едва не победили Наполи дома (1-1), играя гораздо лучше и упустив массу моментов. Последние результаты заметно улучшили положение команды, которая активно бьется за выживание... В первом круге на Сардинии была боевая игра, которая закончилась миром 1-1. Гол Кальяри снова выглядит очень неплохим выбором. Стоит отметить, и прогресс гостей в последнее время, ведь очки отнимают они исключительно у команд из первой половины таблицы (кроме Эмполи), и то, что Торино со своей высокой игрой часто ошибается в обороне и бывает за это наказан. Никаких сомнений в том, что шансы на гол Кальяри в данном матче очень высоки...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 