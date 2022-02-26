«Торино» — «Кальяри». Прогноз на матч итальянской Серии А (27.02.2022)

1645872176

сегодня, 13:42

Ставки букмекеров

Фаворитом данного поединка по версии букмекеров являются хозяева поля. Поставить на победу «Торино» можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет. Взять ничью предлагают по коэффициенту 3.65, а загрузить на победу «Кальяри» можно по коэффициенту 6.3.

Если верите в большое количество забитых мячей, то букмекеры предлагают 1.95 за ТБ 2.5, если же нет, то ТМ 2.5 дается по коэффициенту 1.82. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Торино» не может выиграть уже месяц. За это время команда дважды сыграла вничью и потерпела столько же поражений. В последних матчах состоялось дерби с «Ювентусом» (1:1), а также было домашнее поражение от «Венеции» со счетом (1:2). После 25 туров клуб расположился на 10 месте в турнирной таблице.

«Кальяри» две последние встречи завершил вничью (1:1). Соперниками коллектива были «Наполи» и «Эмполи». Выбраться из зоны вылета команда все еще не смогла, набранные 22 очка позволяют занимать 18 место в таблице.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Торино» насчитывает четыре поединка

Беспроигрышная серия «Кальяри» составляет четыре игры (три ничьих и победа)

Пять из шести минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних игр и «Торино» и «Кальяри» завершись результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Торино» с первых минут возьмет игру под свой контроль и будет стараться всеми силами прервать затянувшуюся серию неудач. Рекомендуем сделать ставку на победу «Торино» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет.