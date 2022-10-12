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«Торино» — «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии А (15.10.2022)

вчера, 16:08
Торино

Ставки букмекеров

Гости не имеют явного преимущества перед матчем, по мнению букмекеров, поэтому коэффициенты выставлены следующим образом: победа «Торино» дается за 3.15, а на успех «Ювентуса» можно загрузить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4, в это же время ничья стоит 3.15.

Италия. Серия А 2022/2023
Торино
Ювентус
НичьяПроигрышПроигрышПроигрышВыигрыш
- : -
15 октября 2022, 19:00
суббота
ПроигрышВыигрышПроигрышНичьяНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.173.262.50
Лига Ставок 3.05 3.20 2.50
Мелбет 3.26 3.26 2.49
1XBET 3.26 3.26 2.49

Тотал больше 2.5 предлагают за коэффициент 2.25, а тотал меньше дается за 1.65. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Торино» в кризисе и коллективу совсем е удаются последние поединки, но несмотря на неудачу в сражениях с «Сассуоло» (0:1), «Наполи» (1:3) и «Эмполи» (1:1) команда продолжает находиться в самом центре турнирной таблицы, имея в активе лишь 11 очков.

«Ювентус» вчера провел поединок в рамках четвертого тура Лиги чемпионов и в Израиле ничего не смог сделать с «Маккаби» из Хайфы, проиграв (0:2), чем крайне усложнил себе выход в плей-офф турнира. В Серии А «старая синьора» также не смогла ничего сделать с «Миланом», проиграв в последнем туре (0:2).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Торино» насчитывает четыре матча (три поражения и ничья)
  • У «Ювентуса» две победы в последних девяти играх
  • Четыре из пяти минувших очных встречи закончились результатом «обе забьют»
  • Четыре из пяти последних матчей «Торино» и три из пяти «Ювентуса» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Гости хоть и не являются фаворитами встречи, но не имеют права терять очки в нынешнем поединке. Верим, что «Ювентус» прервет негативную серию и одержит долгожданную победу, на которую и предлагаем загрузить по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.20 1.65 1.65 2.21
Мелбет 1.70 2.34
1XBET 1.70 2.34
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:51
Победа команды гостей и обе команды забьют.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:07
Победа гостей, и тб 2,5 !
Гость
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