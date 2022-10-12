«Торино» — «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии А (15.10.2022)

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вчера, 16:08

Ставки букмекеров

Гости не имеют явного преимущества перед матчем, по мнению букмекеров, поэтому коэффициенты выставлены следующим образом: победа «Торино» дается за 3.15, а на успех «Ювентуса» можно загрузить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4, в это же время ничья стоит 3.15.

Тотал больше 2.5 предлагают за коэффициент 2.25, а тотал меньше дается за 1.65. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Торино» в кризисе и коллективу совсем е удаются последние поединки, но несмотря на неудачу в сражениях с «Сассуоло» (0:1), «Наполи» (1:3) и «Эмполи» (1:1) команда продолжает находиться в самом центре турнирной таблицы, имея в активе лишь 11 очков.

«Ювентус» вчера провел поединок в рамках четвертого тура Лиги чемпионов и в Израиле ничего не смог сделать с «Маккаби» из Хайфы, проиграв (0:2), чем крайне усложнил себе выход в плей-офф турнира. В Серии А «старая синьора» также не смогла ничего сделать с «Миланом», проиграв в последнем туре (0:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Торино» насчитывает четыре матча (три поражения и ничья)

У «Ювентуса» две победы в последних девяти играх

Четыре из пяти минувших очных встречи закончились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей «Торино» и три из пяти «Ювентуса» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Гости хоть и не являются фаворитами встречи, но не имеют права терять очки в нынешнем поединке. Верим, что «Ювентус» прервет негативную серию и одержит долгожданную победу, на которую и предлагаем загрузить по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.