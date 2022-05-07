«Венеция» — «Болонья». Прогноз на матч итальянской Серии А (08.05.2022)

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вчера, 14:27

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось сложно, поэтому букмекеры выставили практически равные котировки. Победу «Венеции» можно взять по коэффициенту 2.95 в БК Фонбет, а поверить в успех «Болоньи» любой игрок может по коэффициенту 2.36. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.63.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.71.

Форма команд

«Венеция» покидает высший дивизион, спастись коллектив уже не сможет, хоть и имеет еще теоритические шансы в случае трех побед кряду. В минувших турах команда исключительно проигрывала, сначала «Аталанте» (1:3), а затем «Ювентусу» и «Салернитане» с одинаковым счетом (1:2).

«Болонья» демонстрировала чудеса и в последних встречах не давала себя в обиду грандам итальянского футбола. Команда расписала ничьи (1:1) и (0:0) с «Ювентусом» и «Ромой», а также неожиданно обыграла дома действующего чемпиона страны «Интер» (2:1).

Информация для ставок

«Венеция» проиграла 10 поединков подряд

Беспроигрышная серия «Болоньи» составляет шесть матчей

Четыре минувших очных встречи завершились результатом ТМ 2.5

Три из четырех последних игр «Венеции» и «Болоньи» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет игра абсолютного аутсайдера с крепким середняком, который может потрепать нервы даже топ-клубам страны. Верим, что «Болонье» по силам победить, поэтому предлагаем сделать ставку на ее победу по коэффициенту 2.36 в букмекерской конторе Фонбет.