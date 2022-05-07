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«Венеция» — «Болонья». Прогноз на матч итальянской Серии А (08.05.2022)

вчера, 14:27
Болонья

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось сложно, поэтому букмекеры выставили практически равные котировки. Победу «Венеции» можно взять по коэффициенту 2.95 в БК Фонбет, а поверить в успех «Болоньи» любой игрок может по коэффициенту 2.36. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.63.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.053.692.36
Фонбет 3.15 3.60 2.20
Мелбет 3.41 3.57 2.19
1XBET 3.22 3.82 2.25
BetBoom 3.10 3.45 2.26

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.71.

Форма команд

«Венеция» покидает высший дивизион, спастись коллектив уже не сможет, хоть и имеет еще теоритические шансы в случае трех побед кряду. В минувших турах команда исключительно проигрывала, сначала «Аталанте» (1:3), а затем «Ювентусу» и «Салернитане» с одинаковым счетом (1:2).

«Болонья» демонстрировала чудеса и в последних встречах не давала себя в обиду грандам итальянского футбола. Команда расписала ничьи (1:1) и (0:0) с «Ювентусом» и «Ромой», а также неожиданно обыграла дома действующего чемпиона страны «Интер» (2:1).

Информация для ставок

  • «Венеция» проиграла 10 поединков подряд
  • Беспроигрышная серия «Болоньи» составляет шесть матчей
  • Четыре минувших очных встречи завершились результатом ТМ 2.5
  • Три из четырех последних игр «Венеции» и «Болоньи» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет игра абсолютного аутсайдера с крепким середняком, который может потрепать нервы даже топ-клубам страны. Верим, что «Болонье» по силам победить, поэтому предлагаем сделать ставку на ее победу по коэффициенту 2.36 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.18 1.39 2.08 1.83 1.63 2.41
Фонбет 2.10 1.75
Мелбет 2.15 1.78
1XBET 4.30 1.24
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:58
Победа или ничья команды гостей.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:19
Пожалуй что самый оптимальный вариант ставки на этот матч: Болонья не проиграет. Коэффициент достаточно рабочей букмекеры предлагают на такую ставку. Ну а поводов верить в победу Венеции нет абсолютно никаких. Так что как минимум один балла гости тут в свою копилку забросить должны, ну а там может дело и до победы дойдет. Моя ставка: Болонья не проиграет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:30
Скорей всего будет ничья!
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