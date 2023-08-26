«Верона» — «Рома». Прогноз на матч чемпионата Италии (26.08.2023)

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сегодня, 15:09

Ставки букмекеров

Букмекеры в будущей игре фаворитом считают «Рому». Сделать ставку на выигрыш гостей можно по коэффициенту 1.79. В букмекерской конторе Лига Ставок на «Верону» предлагается коэффициент 5.00. Выбрать в линии ничью предлагают по 3.55.

Если обратить внимание в линии на раздел тоталов, то станет понятно, что букмекеры не верят в большое количество голов в матче. На низовой исход ТМ 2.5 сделать ставку можно по коэффициенту 1.60. На тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент составляет 2.29. Скорее всего, одна из команд уйдёт с поля без забитых голов. Сделав ставку на исход «обе забьют – нет», выигрыш можно рассчитать по 1.68.

Форма команд

По итогам прошлого сезона итальянской Серии A «Эллас Верона» заняла семнадцатое место после того как выиграла в дополнительном матче «Специю». 12 августа в матче 1/32 Кубка Италии «Верона» с разницей в пару голов выиграла у команды «Асколи» (3:1). Через неделю в игре 1-го тура нового сезона Серии A «Эмполи» принимал дома «жёлто-синих» из Вероны. Первая половина матча прошла без голов, а во второй половине встречи победный гол забил нападающий «скалигеров» Федерико Бонаццоли. Таким образом, новый сезон чемпионата Италии «мастифы» начали с победы.

«Жёлто-красные» в сезоне 2022/2023 Серии A заняли шестую строчку турнирной таблицы. В межсезонье команда провела пять товарищеских встреч. Только в одной из них «Волшебная» проиграла своему оппоненту. Со счётом 2:1 французский футбольный клуб «Тулуза» выиграл у «Ромы». С таким же счётом «Волчица» обыграла албанскую команду «Партизани». На прошлых выходных в матче 1-го тура нового сезона итальянской Серии A «жёлто-красные» разошлись миром с «Салернитаной» в домашней игре (2:2). Дублем за «Волшебную» отличился нападающий Андреа Белотти.

Информация для ставок

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру

В половине матчей из десяти последних «Верона» выиграла своих соперников

«Рома» обыграла своих оппонентов в четырёх поединках за аналогичный период.

Прогноз

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает на победу «Ромы» коэффициент 1.79. В прошлом сезоне «Волчица» сумела обыграть «мастифов» как дома, так и на выезде. После домашней ничьи с «морскими коньками» из Салерно «жёлто-красным» необходимо навёрстывать потерянные очки.