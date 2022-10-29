«Верона» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (31.10.2022)

1667032157

вчера, 11:29

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу «Ромы» можно за 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок, в случае победы хозяев зайдет приятный коэффициент 4.15, а ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.92. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.88. Поставить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Верона» попала в полосу неудач и проигрывает матч за матчем. Команда в минувших турах сражалась с «Сассуоло», Миланом» и «Салернитаной» и во всех играх был зафиксирован одинаковый результат (1:2). Отсутствие набранных сказывается на турнирном положении, после 11 клуб находится в зоне вылета на предпоследнем месте.

«Рома» в четверг побывала в Финляндии, где сразилась с местным ХИКом в рамках пятого тура Лиги Европы. Победа (2:1) позволила «волкам» улучшить расклады перед финальным туром и теперь всерьез могут рассчитывать на выход в раунд плей-офф. В последнем Серии А римский коллектив уступил на своем поле «Наполи» с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

Проигрышная серия «Вероны» насчитывает четыре поединка

«Рома» выиграла три из пяти последних матчей

Четыре минувших очных встречи завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Пять из семи последних игр «Ромы» и четыре вряд «Вероны» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество гостей. Они будут доминировать по всем направлениям и, забив несколько мячей, без проблем оформят нужный результат, тем самым извинившись перед тиффози за неудачу среди недели. Предлагаем сделать ставку на победу «Лацио» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.