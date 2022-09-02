«Верона» — «Сампдория». Прогноз на матч итальянской Серии А (04.09.2022)

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вчера, 13:47

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяева поля. Победу «Вероны» можно взять по коэффициенту 1.97. Поверить в успех «Сампдории» предлагают по коэффициенту 3.65, а сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.65.

Также в линии букмекеры предлагаю 1.87 за тотал больше 2.5. Поставить на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Верона» все никак не может победить на старте сезона и порадовать своих поклонников. Коллектив набрал лишь два очка в стартовых четырех матчах, благодаря ничьим (1:1) с «Эмполи» и «Болоньей». На данный момент времени коллектив занимает 17 место и находится в шаговой близости от зоны вылета.

«Сампдория» также расположилась внизу турнирной таблицы и занимает одну строчку ниже. В своих поединках клуб также сумел завоевать лишь два балла, но с более сильными соперниками, римским «Лацио» (1:1) и туринским «Ювентусом» (0:0).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Вероны» насчитывает пять встреч, «Сампдории» — четыре

Пять из шести минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют»

Три последних матча с участием «Вероны» завершились результатом ТМ 2.5

«Сампдория» пропустила семь голов в последних четырех поединках

Прогноз

В этом поединке ожидаем боевой футбол, с равными шансами на успех для обеих команд. Верим в обоюдное взятие ворот и рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.