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«Беневенто» — «Асколи Пиккио». Прогноз на матч итальянской Серии В (02.10.2022)

вчера, 11:07
Беневенто

Ставки букмекеров

Ни одна из команд не имеет тотального преимущества в линии букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.95. На успех «Асколи Пиккио» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4, в то время как ничья стоит 3.5.

Италия. Серия B 2022/2023
Беневенто
Асколи Пиккио
ПроигрышПроигрышВыигрышВыигрышНичья
- : -
02 октября 2022, 17:15
воскресенье
ПроигрышПроигрышНичьяВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.043.424.08
Лига Ставок 1.98 3.45 3.80
Мелбет 1.97 3.44 3.84
1XBET 1.97 3.44 3.84

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно выбрать по коэффициенту 2.15. Коэффициент на ТМ 2.5 кардинально отличается от противоположного исхода и составляет 1.7. На обмен голами можно загрузить по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Беневенто» в двух последних турах потерпел поражения и не смог подняться выше по турнирной таблице. Соперниками выступали «Кальяри» (0:2) и «Брешиа» (0:1). После шести поединков коллектив располагается на 13 месте и имеет в активе семь баллов.

«Асколи Пиккио» занимает 11 строчку и имеет на один пункт больше в копилке. Команда также неудачно провела минувшие два тура, по очереди уступив «Перудже» с минимальным счетом (0:1) и «Парме» (1:3).

Информация для ставок

  • «Беневенто» сумел лишь два раза победить в последних девяти играх
  • У «Асколи Пиккио» семь побед в последних 12 поединках
  • Три минувшие очные встречи завершились результатом тотал меньше 2.5
  • Шесть из восьми последних матчей «Асколи Пиккио» закончились результатом «обе забьют», пять из шести «Беневенто» — «обе забьют – нет»

Прогноз

Сложно сказать, кто из команд более подготовленным подходит к очной встрече, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на равный поединок и соответственно ничейный исход по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.63 1.75 2.17
Лига Ставок 2.23 1.57 1.67 2.08
Мелбет 1.74 2.16
1XBET 1.74 2.16
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:15
Обе команды забьют!
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