«Беневенто» — «Асколи Пиккио». Прогноз на матч итальянской Серии В (02.10.2022)

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вчера, 11:07

Ставки букмекеров

Ни одна из команд не имеет тотального преимущества в линии букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.95. На успех «Асколи Пиккио» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4, в то время как ничья стоит 3.5.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно выбрать по коэффициенту 2.15. Коэффициент на ТМ 2.5 кардинально отличается от противоположного исхода и составляет 1.7. На обмен голами можно загрузить по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Беневенто» в двух последних турах потерпел поражения и не смог подняться выше по турнирной таблице. Соперниками выступали «Кальяри» (0:2) и «Брешиа» (0:1). После шести поединков коллектив располагается на 13 месте и имеет в активе семь баллов.

«Асколи Пиккио» занимает 11 строчку и имеет на один пункт больше в копилке. Команда также неудачно провела минувшие два тура, по очереди уступив «Перудже» с минимальным счетом (0:1) и «Парме» (1:3).

Информация для ставок

«Беневенто» сумел лишь два раза победить в последних девяти играх

У «Асколи Пиккио» семь побед в последних 12 поединках

Три минувшие очные встречи завершились результатом тотал меньше 2.5

Шесть из восьми последних матчей «Асколи Пиккио» закончились результатом «обе забьют», пять из шести «Беневенто» — «обе забьют – нет»

Прогноз

Сложно сказать, кто из команд более подготовленным подходит к очной встрече, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на равный поединок и соответственно ничейный исход по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.