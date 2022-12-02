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«Брешиа» — «Реджина». Прогноз на матч итальянской Серии В (04.12.2022)

сегодня, 00:35
Брешиа

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этой встрече определить было сложно, поэтому коэффициенты очень близки по значению. Поставить на «Брешию» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. Успешное выступление «Реджины» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.98. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.1.

Италия. Серия B 2022/2023
Брешиа
Реджина
ВыигрышНичьяНичьяНичьяНичья
- : -
04 декабря 2022, 17:00
воскресенье
НичьяВыигрышВыигрышНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.643.043.13
1XBET 2.53 3.06 2.98

Коэффициенты на тоталы выглядят следующим образом: тотал больше 2.5 можно взять за 2.25, а тотал меньше 2.5 предлагают по коэффициенту 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Брешиа» в последнем туре смогла прервать свою ничейную серию и обыграла всухую СПАЛ (2:0). Набранные три очка позволяют клубу продолжать бороться за наивысшие места в турнирной таблице, на данном этапе он располагается на четвертом месте с 23 очками в копилке.

«Реджина» идет двумя строчками выше и имеет на три балла больше. В последнем туре была расписана голевая ничья (2:2) с «Беневенто», а чуть ранее с одинаковым счетом (2:1) были обыграны «Венеция» и «Дженоа».

Информация для ставок

  • «Брешиа» завершила вничью четыре из пяти последних матчей
  • Беспроигрышная серия «Реджины» на считывает четыре поединка (две победы и две ничьих)
  • Три минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют – нет»
  • Четыре из пяти последних игр «Реджины» закончились пробитием тотала больше 2.5

Прогноз

Нас ожидает поединок с без абсолютного доминирования одной из команд. Верим, что все может закончиться обоюдным взятием ворот, поэтому рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.67 1.69 2.26
1XBET 1.69 2.24
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 07:09
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:50
Обе команды забьют в этом матче !
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