«Брешиа» — «Реджина». Прогноз на матч итальянской Серии В (04.12.2022)

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сегодня, 00:35

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этой встрече определить было сложно, поэтому коэффициенты очень близки по значению. Поставить на «Брешию» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. Успешное выступление «Реджины» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.98. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.1.

Коэффициенты на тоталы выглядят следующим образом: тотал больше 2.5 можно взять за 2.25, а тотал меньше 2.5 предлагают по коэффициенту 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Брешиа» в последнем туре смогла прервать свою ничейную серию и обыграла всухую СПАЛ (2:0). Набранные три очка позволяют клубу продолжать бороться за наивысшие места в турнирной таблице, на данном этапе он располагается на четвертом месте с 23 очками в копилке.

«Реджина» идет двумя строчками выше и имеет на три балла больше. В последнем туре была расписана голевая ничья (2:2) с «Беневенто», а чуть ранее с одинаковым счетом (2:1) были обыграны «Венеция» и «Дженоа».

Информация для ставок

«Брешиа» завершила вничью четыре из пяти последних матчей

Беспроигрышная серия «Реджины» на считывает четыре поединка (две победы и две ничьих)

Три минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют – нет»

Четыре из пяти последних игр «Реджины» закончились пробитием тотала больше 2.5

Прогноз

Нас ожидает поединок с без абсолютного доминирования одной из команд. Верим, что все может закончиться обоюдным взятием ворот, поэтому рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.