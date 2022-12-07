«Перуджа» — СПАЛ. Прогноз на матч итальянской Серии Б (08.12.2022)

Ставки букмекеров
«Перуджа» считается небольшим фаворитом этого противостояния. Разместить ставки на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.09, а победа СПАЛа идет по котировке 3.96. Заключить пари на ничью БК Лига Ставок предлагает по цене 3.06.
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сегодня, 17:00
Если рассматривать линию голов, то здесь очевидный перевес на стороне низкой результативности. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.65, ТБ(2,5) – 2.15.
Форма команд
«Перуджа» к предстоящей игре подходит в статусе главного аутсайдера итальянской Серии Б. Но в трех последних турах лиги команда немного улучшила турнирное положение, заработав пять очков. В отчетный период футболисты «Перуджи» одержали третью победу в сезоне, одолев на домашней арене «Дженоа» (1:0), а в играх против «Модены» (1:1) и «Козенцы» фиксировались ничейные результаты.
СПАЛ опустился на 16-е место чемпионата, потерпев три поражения кряду. Неудачная серия команды началась с домашнего матча против «Беневенто» (1:2), а продлилась в играх с «Брешией» (0:2) и «Моденой» (2:3). Выделим, что в текущем розыгрыше Серии Б СПАЛ одержал только три победы.
Информация для ставок
- «Перуджа» не пропускала голы в 2 прошлых турах лиги
- СПАЛ не выигрывал в 8 гостевых матчах чемпионата – 3 поражения и пять ничьих
- «Перуджа» не проигрывала в 5 домашних матчах против СПАЛа – два поражения и три ничьи
Прогноз
В этом противостоянии мы предлагаем отдать предпочтение хозяевам поля. «Перуджа» неплохо провела последние матчи лиги, тогда как СПАЛ потерпел три неудачи подряд. Предлагаем поставить на нулевую фору «Перуджи» по коэффициенту 1.55.