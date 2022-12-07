«Перуджа» — СПАЛ. Прогноз на матч итальянской Серии Б (08.12.2022)

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вчера, 16:14

Ставки букмекеров

«Перуджа» считается небольшим фаворитом этого противостояния. Разместить ставки на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.09, а победа СПАЛа идет по котировке 3.96. Заключить пари на ничью БК Лига Ставок предлагает по цене 3.06.

Если рассматривать линию голов, то здесь очевидный перевес на стороне низкой результативности. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.65, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

«Перуджа» к предстоящей игре подходит в статусе главного аутсайдера итальянской Серии Б. Но в трех последних турах лиги команда немного улучшила турнирное положение, заработав пять очков. В отчетный период футболисты «Перуджи» одержали третью победу в сезоне, одолев на домашней арене «Дженоа» (1:0), а в играх против «Модены» (1:1) и «Козенцы» фиксировались ничейные результаты.

СПАЛ опустился на 16-е место чемпионата, потерпев три поражения кряду. Неудачная серия команды началась с домашнего матча против «Беневенто» (1:2), а продлилась в играх с «Брешией» (0:2) и «Моденой» (2:3). Выделим, что в текущем розыгрыше Серии Б СПАЛ одержал только три победы.

Информация для ставок

«Перуджа» не пропускала голы в 2 прошлых турах лиги

СПАЛ не выигрывал в 8 гостевых матчах чемпионата – 3 поражения и пять ничьих

не выигрывал в 8 гостевых матчах чемпионата – 3 поражения и пять ничьих «Перуджа» не проигрывала в 5 домашних матчах против СПАЛа – два поражения и три ничьи

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