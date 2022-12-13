«Пиза» — «Брешиа». Прогноз на матч итальянской Серии B (17.12.2022)

Ставки букмекеров
Следуя букмекерской линии, небольшим фаворитом этого матча идут хозяев. Поставить на победу «Пизы» можно по среднему коэффициенту 2.20. Вероятность ничьи оценивается в 2.84, а победа «Брешии» доступна по котировке 3.90.
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17 декабря 2022, 20:00
суббота
Также аналитики букмекерской компании Лига Ставок отдают предпочтение низкой результативности этой встречи. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.68, ТБ(2,5) – 2.15.
Форма команд
«Пиза» базируется в зоне плей-офф итальянской Серии B. Заработав 23 очка, команда расположилась на восьмом месте рейтинга. В последнем туре чемпионата клуб восьмой раз в сезоне сыграл вничью – в гостях с «Фрозиноне» (0:0), а перед этим команда отметилась пятой победой, обыграв дома «Асколи» (2:0).
«Брешиа» занимает седьмое место рейтинга, тоже находясь в зоне плей-офф. На счету команды 24 очка, но в трех последних турах она заработала только один балл. В этой серии матчей футболисты «Брешии» допустили поражения от «Реджины» (0:2) и «Пармы» (0:2), а также сыграли вничью с «Козенцей» (1:1) в гостях.
Информация для ставок
- «Пиза» побеждала в 4 предыдущих матчах лиги на своем поле
- «Брешиа» не выигрывала в 6 последних гостевых матчах чемпионата
- «Пиза» побеждала в 2 из последних 4 домашних матчах с соперником
Прогноз
«Брешиа» демонстрирует плохие результаты в гостевых матчах Серии B, а «Пиза» сейчас стабильно побеждает при поддержке своих трибун. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.