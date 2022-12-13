«Пиза» — «Брешиа». Прогноз на матч итальянской Серии B (17.12.2022)

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вчера, 10:54

Ставки букмекеров

Следуя букмекерской линии, небольшим фаворитом этого матча идут хозяев. Поставить на победу «Пизы» можно по среднему коэффициенту 2.20. Вероятность ничьи оценивается в 2.84, а победа «Брешии» доступна по котировке 3.90.

Также аналитики букмекерской компании Лига Ставок отдают предпочтение низкой результативности этой встречи. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.68, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

«Пиза» базируется в зоне плей-офф итальянской Серии B. Заработав 23 очка, команда расположилась на восьмом месте рейтинга. В последнем туре чемпионата клуб восьмой раз в сезоне сыграл вничью – в гостях с «Фрозиноне» (0:0), а перед этим команда отметилась пятой победой, обыграв дома «Асколи» (2:0).

«Брешиа» занимает седьмое место рейтинга, тоже находясь в зоне плей-офф. На счету команды 24 очка, но в трех последних турах она заработала только один балл. В этой серии матчей футболисты «Брешии» допустили поражения от «Реджины» (0:2) и «Пармы» (0:2), а также сыграли вничью с «Козенцей» (1:1) в гостях.

Информация для ставок

«Пиза» побеждала в 4 предыдущих матчах лиги на своем поле

«Брешиа» не выигрывала в 6 последних гостевых матчах чемпионата

«Пиза» побеждала в 2 из последних 4 домашних матчах с соперником

Прогноз

«Брешиа» демонстрирует плохие результаты в гостевых матчах Серии B, а «Пиза» сейчас стабильно побеждает при поддержке своих трибун. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.