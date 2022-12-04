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«Тернана» – «Кальяри». Прогноз на матч итальянской Серии В (07.12.2022)

вчера, 18:55
Кальяри

Ставки букмекеров

В этой встрече явного фаворита не оказалось, букмекеры выставили близкие по значению коэффициенты. Победа «Тернаны» оценивается по коэффициенту 2.5. Поставить на успех «Кальяри» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75. Поверить в ничейный исход предлагают по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.773.092.91
1XBET 2.64 3.08 2.80

Линия также предлагает коэффициент 2 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и коэффициент 1.82 на ТМ 2.5. Ставку «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Тернана» последние два матча провела крайне неуверенно, продлив свою безвыигрышную серию. Команда сразилась с «Венецией» и «Пизой» и была обыграна со счетом (1:2) и (1:3) соответственно. В турнирной таблице коллектив расположился на восьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.

«Кальяри» занимает 12 место и отстает от нынешнего соперника на три балла. В минувших сражениях клуб расписал несколько мировых, среди них были (1:1) с «Пармой» и «Пизой», а также (2:2) с «Фрозиноне» и «Зюдтиролем».

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Тернаны» насчитывает шесть поединков (три поражения и три ничьих)
  • Ничейная серия «Кальяри» составляет пять матчей
  • Три минувших очных встречи завершились результатом ТМ 2.5
  • Шесть последних игр с участием «Кальяри» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этой встрече мы вряд ли увидим открытый футбол с большим количеством голевых моментов в исполнении обеих команд, но им вполне по силам расписаться в воротах друг друга, поэтому предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.51 1.87 2.02 1.49 2.78
1XBET 1.85 2.01
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:40
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 18:57
Игра на три результата..фаворита матча нет
Гость
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