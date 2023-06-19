Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

Израиль – Андорра. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (19.06.2023)

вчера, 09:47
Израиль

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Израиль. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.13. Победа сборной Андорры оценивается по 18, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.5.

Отбор ЧЕ-2024
Израиль
Андорра
ВыигрышПроигрышНичья
2 : 1
завершен
вчера, 21:45
ПроигрышНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.1210.1021.21

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.95. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

Израиль смог вырвать победу в последнем туре у аутсайдера и остался в борьбе за выход из группы. Сейчас коллектив идет на третьем месте с 4 баллами, но отставание от ближайшего соперника составляет три балла. В предстоящей встрече с Андоррой на своем стадионе хозяева будут играть исключительно на победу. В прошлой игре Израиль выиграл у Беларуси (2:1), а ранее сыграл вничью с Косово (1:1).

Андорра смогла набрать один балл, но этого разумеется, мало для того, чтобы навязать борьбу более серьезным командам в этом отборе. Никто не верит в то, что Андорра сможет изменить ситуацию в группе, а в выездной встрече с Израилем постарается как можно дольше не пропускать. Два последних матча Андорры завершились поражением от Швейцарии (1:2) и ничьей с Косово (1:1).

Информация для ставок

  • Андорра выиграла два из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Девять из десяти последних матчей Израиля завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Израиль выиграл все четыре поединка с Андоррой за последние года

Прогноз

Практически никто не сомневается в победе сборной Израиля, которая все еще надеется выйти из группы и квалифицироваться на ЧЕ 2024. Предлагаем остановить свой выбор на победе хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.47 2.14 1.74
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 