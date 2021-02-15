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сегодня, 16:31

«Кадис» принимает на своем поле «Атлетик». Поединок состоится в рамках 23-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем этой встречи будет «Атлетик» за коэффициентом 2.10. Ничейный исход оценивают в 3.15, а победу «Кадиса» за 3.85. Гости неплохо играют в последнее время и вполне могут выиграть и этот поединок, команда Марселино хочет пробиться в еврокубки.

Форма команд

«Кадис» находится на 14-й строчке в турнирной таблице Примеры, у клуба 24 пункта. В нынешнем сезоне «Кадис» забил 20 мячей и пропустил 35 голов. Этот клуб уже обыгрывал топ-команды в Примере, гости могут стать следующей жертвой в списке.

«Атлетик Бильбао» находится на 11-й строчке в турнирной таблице, у клуба 25 пунктов в активе.В этом сезоне баски забили 28 мячей и пропустили 26 голов.

Информация для ставок

● «Атлетик» не проигрывал в трех матчах из последних пяти

● «Кадис» не может победить четыре матча кряду

● «Атлетик» забивал в каждом из последних пяти матчей

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что тотал голов в поединке будет больше 1.5.за коэффициентом 1.50. Также рекомендуется поставить на то, что оба клуба отметятся забитыми мячами за коэффициентом 2.50.

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