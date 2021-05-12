«Камбюр» — «НАК Бреда». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (12.05.2021)

«Камбюр» сыграет против «Бреды» в рамках очередного тура в первом дивизионе Нидерландов 12 мая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Букмекеры уверены в победе «Камбюра». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.68. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход за 4.00 и победа «Бреды» за 4.20.
Форма команд
«Камбюр» набрал 89 пунктов и идет на первой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 28 побед, пять ничьих и четыре поражения. «Камбюр» уже пробился в высшую лигу Нидерландов, поэтому у команды больше нет никаких целей на сезон. В последних играх «Камбюр» не сбавляет обороты и продолжает забирать очки практически в каждом поединке.
«Бреда» находится на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 73 очка. В нынешнем сезоне «Бреда» выиграла 22 поединка, семь раз сыграла вничью и проиграла в восьми поединках. В последних поединках у «Бреды» были проблемы, но в целом можно сказать, что игра клуба впечатляет. Команда сражается в каждой игре и очень хочет попытать удачу в стыковых поединках за выход в высшую лигу.
Информация для ставок
- «Бреда» победила в трех матчах из последних пяти
- У «Бреды» 11 забитых голов в пяти последних играх
- «Камбюр» не проигрывает семь игр кряду
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на победу «Бреды» или ничью за 2.05. Еще одна актуальная ставка — «обе команды забьют» за 1.50. Эти две команды очень любят забивать в нынешнем сезоне.
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