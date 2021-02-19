«Кардифф Сити» — «Престон». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (20.02.2021)

«Кардифф Сити» принимает на своем поле «Престон» в рамках 31-го тура английского Чемпионшипа. Эти клубы встретятся 20 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок в Англии.
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сегодня, 18:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают, что в этом поединке победит «Кардифф Сити» — коэффициент 2.10. Победу «Престона» оценивают в 4.10, а ничейный исход в 3.40.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Кардифф» находится на седьмой строчке в турнирной таблице, у клуба 43 пункта в активе. Последние матчи команда проводит на высоте, на их игру приятно смотреть. «Кардифф» в матче против «Престона» должен выложиться на все сто процентов.
«Престон» расположился на 13-м месте в турнирной таблице и имеет в активе 39 пунктов. Это не лучший сезон в исполнении «Престона», но клуб держится в середине таблицы. Свои последние матчи команда проводит раздражая болельщиков, ведь у них слишком много поражений и всего одна победа.
Информация для ставок
- «Престон» проиграл три матча из последних пяти
- «Кардифф» победил в четырех матчах кряду
- «Кардифф» забил во всех последних пяти матчах
Прогноз
Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на «первый гол в этом матче будет забит „Кардиффом“ в первом тайме» по коэффициенту 2.26. Также можно поставить на то, что «Кардифф» забьет последний гол в матче — коэффициент 1.66. Это будет непростой, но очень интересный поединок для обеих команд.
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