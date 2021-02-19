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«Кардифф Сити» — «Престон». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (20.02.2021)

вчера, 17:31

«Кардифф Сити» принимает на своем поле «Престон» в рамках 31-го тура английского Чемпионшипа. Эти клубы встретятся 20 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.003.454.19
Pin-up 2.00 3.20 4.00

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что в этом поединке победит «Кардифф Сити» — коэффициент 2.10. Победу «Престона» оценивают в 4.10, а ничейный исход в 3.40.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Кардифф» находится на седьмой строчке в турнирной таблице, у клуба 43 пункта в активе. Последние матчи команда проводит на высоте, на их игру приятно смотреть. «Кардифф» в матче против «Престона» должен выложиться на все сто процентов.

«Престон» расположился на 13-м месте в турнирной таблице и имеет в активе 39 пунктов. Это не лучший сезон в исполнении «Престона», но клуб держится в середине таблицы. Свои последние матчи команда проводит раздражая болельщиков, ведь у них слишком много поражений и всего одна победа.

Информация для ставок

  • «Престон» проиграл три матча из последних пяти
  • «Кардифф» победил в четырех матчах кряду
  • «Кардифф» забил во всех последних пяти матчах

Прогноз

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на «первый гол в этом матче будет забит „Кардиффом“ в первом тайме» по коэффициенту 2.26. Также можно поставить на то, что «Кардифф» забьет последний гол в матче — коэффициент 1.66. Это будет непростой, но очень интересный поединок для обеих команд.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Барнсли».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.003.454.19
Pin-up 2.00 3.20 4.00
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shlomo
shlomo
вчера в 17:34
Хозяева запросто могут забрать три очка
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