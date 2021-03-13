«Кардифф» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (13.03.2021)

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вчера, 14:03

13 марта в английском Чемпионишпе пройдет матч 36-го тура между «Кардиффом» и «Уотфордом». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на этот поединок.

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет на основные исходы этого матча доступны такие ставки: победа «Кардиффа» идет по коэффициенту 3.00, а гостевой успех «Уотфорда» можно сыграть за 2.52. Вероятность ничьи оценивается в 3.28.

Согласно предложенной линии, много голов в этом противостоянии букмекеры не ожидают. Поставить на тотал меньше 2,5 голов можно за 1.66, больше – 2.30.

Форма команд

«Кардифф» находится в отличной форме, которая позволяет ему не проигрывать в чемпионате на протяжении 11 туров. В этой серии валлийский клуб одержал семь побед и четыре раза сыграл вничью.

В прошлом туре чемпионата «Кардифф» разделил очки в гостях с «Хаддерсфилдом» (0:0), а перед этим обыграл дома «Дерби Каунти» (4:0). Эти успехи позволили «ласточкам» подняться на восьмую строчку рейтинга и сократить отставание от зоны плей-офф до четырех очков.

«Уотфорд» занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Шершни» опережают «Суонси» только по дополнительным показателям, набрав 66 очков. В семи из восьми последних матчей лиги «шершни» одерживали победы, уступив в этой серии только «Борнмуту» (0:1).

После этой неудачи «Уотфорд» оформил «сухие» победы над «Уикомб Уондерерз» (2:0) и «Ноттингем Форест» (1:0).

Информация для ставок

· «Кардифф» выиграл три прошлых матча на своем поле

· «Уотфорд» не проигрывал в пяти из шести предыдущих гостевых встреч

· В девяти предыдущих встречах команд на поле «Кардиффа» случался обмен голами

Прогноз

К очному противостоянию команды подходят с запредельной мотивацией. «Кардифф» рвется в зону плей-офф, а «Уотфорд» пытается удержаться на второй позиции в турнирной таблице.

Необходимость набирать очки должна обязать команды сыграть в атакующий футбол. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.90 в букмекерской конторе Фонбет.