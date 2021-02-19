«Кельн» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (20.02.2021)

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вчера, 22:37

В 22-м туре чемпионата Германии в гости к «Кельну» приедет «Штутгарт». Матч обещает быть довольно интересным, а потому предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров. Напомним, что встреча состоится 20 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Штутгарта» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить с коэффициентом 2.17. Ничейный результат котируется за 3.6, а победа хозяев поля принесет игрокам выигрыш с коэффициентом 3.35.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.74. Букмекеры верят, что матч станет результативным, поэтому предлагают ТМ 2.5 за 2.17. Ставка на «обе забьют» составляет 1.61.

Форма команд

«Кельн» за последние несколько недель немного поправил свое турнирное положение и оторвался от зоны вылета на три очка. Команда достигла успехов за счет сплоченности коллектива и более серьезного отношения к реализации своих моментов. В прошлом туре «Кельн» все же проиграл «Айнтрахту» (2:0), но матчем ранее обыграл на выезде «Боруссию» М (1:2).

«Штутгарт» сдал позиции и за последние несколько матчей одержал всего одну победу. Команда расположилась в середине турнирной таблице и не претендует на еврокубковую зону. После крупного выездного поражение от «Байера» (5:2), «Штутгарт» разошелся миром с «Гертой» (1:1).

Информация для ставок

· «Кельн» смог победить в трех матчах из пяти последних в чемпионате.

· «Штутгарт» одержал всего одну победу за семь последних матчей во всех турнирах.

· Пять последних официальных матчей между командами заканчивались исходом «обе забьют».

· «Штутгарт» пропускает в девяти последних выездных матчах.

Прогноз

«Кельн» находится на эмоциональном подъеме и вполне способен еще раз удивить немецких болельщиков. Команда почувствовала, что может выбраться с низов таблицы, и у нее это выходит с переменным успехом. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 3.35