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«Манчестер Сити» — «Фулхэм». Прогноз на матч чемпионата Англии (05.12.2020)

03 декабря 2020, 05:36
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Постепенно «Манчестер Сити» все-таки находит свою игру. Удастся ли команде легко и без особых трудностей переиграть «Фулхэм»?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет представила свои котировки на этот матч. Сыграть победу «горожан» можно с коэффициентом 1,13, ничья представлена котировкой 10,25, а победа гостей в случае успеха приумножит банк игрока в 21 раз.

Букмекеры не сомневаются в результативности поединка, поэтому выставили тотал на отметке 3,5 голов. Больше можно сыграть за 1,83, а меньше за 2,08.

Форма команд

«Манчестер Сити» не проигрывает в трех матчах кряду. В нынешнем сезоне такие результаты команды можно считать успешными. На текущий момент подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на 11-м месте, отставая от лидера на шесть очков, но у них есть еще игра в запасе.

«Фулхэм» в прошлом туре сенсационно переиграл «Лестер» (2:1), благодаря чему несколько улучшил свое турнирное положение и поднялся 17-ю позицию. Вторая победа в сезоне позволила покинуть зону вылета. Если команде удастся стабилизировать игру в обороне, то только тогда можно будет избежать борьбы за выживание.

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» выиграл четыре из пяти последних домашних матчей
  • Три из четырех последних побед «горожан» были с разницей в два и более мячей
  • «Фулхэм» проиграл четыре из шести последних выездных матчей

Прогноз

По нашему мнению, «Манчестер Сити» постепенно приходит в себя. Команда начинает стабилизировать свои результаты. Мы считаем, что «Фулхэм» не сможет ничего противопоставить хозяевам поля. Всё дело в том, что у «дачников» далеко не самая лучшая оборона. Команда попросту не умеет терпеть и играть вторым номером. По-другому рассчитывать на успех в противостоянии с «горожанами» практически невозможно. Играем победу «Манчестер Сити» в букмекерской конторе Фонбет с учетом форы (-2) с коэффициентом 1,56.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.1310.1723.36
BetCity 1.13 9.40 22.00
Fonbet 1.11 9.80 20.00
Мелбет 1.11 12.10 21.00
Bettery 1.11 9.80 20.00
GGBet 1.13 10.65 20.62
Лига ставок 1.15 10.00 21.00
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rubin kazzzan
rubin kazzzan
03 декабря в 05:44
Сити фора _1,5
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