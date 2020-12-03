«Челси» — «Лидс». Прогноз на матч чемпионата Англии (05.12.2020)

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03 декабря 2020, 05:56

Уже все в АПЛ знают о том, что «Лидс» способен на сюрприз в матче с любым соперником. Сумеет ли «Челси» набрать три очка?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Челси» фаворитом матча. Коэффициент на их триумф находится на отметке 1,57. Ничья представлена котировкой 4,55, а успех гостей отмечен коэффициентом 5,95.

Букмекеры не сомневаются в том, что игра будет результативной. Тотал больше 2,5 голов можно сыграть за 1,54, а тотал меньше за 2,65.

Форма команд

«Челси» находится в отличной форме в этом сезоне. На протяжении двенадцати встреч команда не знает горечи поражений. Удалось гарантировать себе первое место в группе Лиги Чемпионов, переиграв «Севилью» (4:0).

В АПЛ «Челси» приближается к лидерам («Ливерпулю» и «Тоттенхэму»), отставание всего лишь два очка из-за ничьи в прошлом туре со «шпорами» (0:0).

«Лидс» после нескольких сенсаций на старте сезона сбавил обороты. Положительным моментом для команды является то, что удалось наладить игру в обороне. Об этом свидетельствуют последние результаты: ничья с «Арсеналом» (0:0) и победа над «Эвертоном» (1:0). На текущий момент подопечные Марсело Бьелсы идут на 12-м месте.

Информация для ставок

«Челси» выиграл шесть из десяти последних домашних матчей

«Лидс» проиграл только в трех из десяти последних выездных встреч

Последний раз между собой команды встречались восемь лет назад. «Челси» победил (5:1)

Прогноз

Мы считаем, что «Челси» будет сложно. «Лидс» является неудобным соперником для любого оппонента. В созидании у «аристократов» в последних поединках не всё идеально, есть определенные проблемы. По нашему мнению, гости сумеют сыграть надежно в обороне и зацепятся за очки в предстоящем поединке. Чтобы снизить риски, предлагаем заиграть небольшую плюсовую фору на победу гостей. Играем победу «Лидса» в букмекерской конторе Бетсити с учетом форы (+1) с коэффициентом 1,99.