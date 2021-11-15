Китай – Австралия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (16.11.2021)

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15 ноября 2021, 16:28

В квалификации ЧМ -2022 сборная Китая на домашней арене сыграет против национальной команды Австралии. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров с прогнозом на матч.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет считают Австралию очевидным фаворитом в этой игре. Ставки на победу гостей принимаются по коэффициенту 1.44, заключить пари на ничью можно за 4.24, а вероятность победы Китая оценивается по котировке 8.00.

Эксперты также убеждены, что в Китае команды покажут низкую результативность. Ставки ТМ(2,5) голов идут в линии по котировке 1.65, ТБ (2,5) – 2.16.

Форма команд

Китай провалился в квалификации чемпионата мира, набрав только четыре очка за пять туров. Команда потерпела три поражения, добыв по одной победе и ничьей и расположившись на предпоследнем месте группы.

В последней игре отборочного цикла китайская сборная не смогла одолеть на домашней арене Оман (1:1), а до этого команда уступила на выезде Саудовской Аравии (2:3).

Австралия на данном этапе отбора занимает второе место в турнирной таблице, которое дает возможность квалифицироваться на ЧМ -2022. В пяти турах сборная взяла три победы и одну ничью, проиграв только на выезде Японии (1:2). В предыдущем туре австралийская сборная разделила очки на домашней арене с Саудовской Аравией (0:0).

Информация для ставок

Австралия побеждала Китай в двух прошлых очных встречах

Китай не забивал голы в 3 из 5 прошлых матчей против Австралии

Австралия побеждала в 4 из 5 предыдущих гостевых матчей отбора

Прогноз

Если Китай уже попрощался с надеждами на место в топ-3, то Австралии еще нужно удержать вторую позицию в группе. Учитывая мотивацию гостей, а также статистику личных встреч соперников, предлагаем комбинированную ставку на победу Австралии и ТМ(3,5) голов. В букмекерской конторе Фонбет такое пари можно заключить по коэффициенту 1.63.