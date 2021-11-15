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Китай – Австралия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (16.11.2021)

15 ноября 2021, 16:28

В квалификации ЧМ-2022 сборная Китая на домашней арене сыграет против национальной команды Австралии. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров с прогнозом на матч.

Отбор ЧМ-2022. Азия
Китай
Австралия
1 : 1
завершен
16 ноября 2021, 18:00
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.214.531.39
Фонбет 8.50 4.50 1.40
1XBET 5.80 4.14 1.56

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет считают Австралию очевидным фаворитом в этой игре. Ставки на победу гостей принимаются по коэффициенту 1.44, заключить пари на ничью можно за 4.24, а вероятность победы Китая оценивается по котировке 8.00.

Эксперты также убеждены, что в Китае команды покажут низкую результативность. Ставки ТМ(2,5) голов идут в линии по котировке 1.65, ТБ(2,5) – 2.16.

Форма команд

Китай провалился в квалификации чемпионата мира, набрав только четыре очка за пять туров. Команда потерпела три поражения, добыв по одной победе и ничьей и расположившись на предпоследнем месте группы.

В последней игре отборочного цикла китайская сборная не смогла одолеть на домашней арене Оман (1:1), а до этого команда уступила на выезде Саудовской Аравии (2:3).

Австралия на данном этапе отбора занимает второе место в турнирной таблице, которое дает возможность квалифицироваться на ЧМ-2022. В пяти турах сборная взяла три победы и одну ничью, проиграв только на выезде Японии (1:2). В предыдущем туре австралийская сборная разделила очки на домашней арене с Саудовской Аравией (0:0).

Информация для ставок

  • Австралия побеждала Китай в двух прошлых очных встречах
  • Китай не забивал голы в 3 из 5 прошлых матчей против Австралии
  • Австралия побеждала в 4 из 5 предыдущих гостевых матчей отбора

Прогноз

Если Китай уже попрощался с надеждами на место в топ-3, то Австралии еще нужно удержать вторую позицию в группе. Учитывая мотивацию гостей, а также статистику личных встреч соперников, предлагаем комбинированную ставку на победу Австралии и ТМ(3,5) голов. В букмекерской конторе Фонбет такое пари можно заключить по коэффициенту 1.63.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.69 1.66 2.25 1.32 3.38
1XBET 1.65 2.38
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Все комментарии
Gahi
Gahi
15 ноября в 20:17
Победа команды сборной Австралии в этом матче.
kqcg52s6ahtw
kqcg52s6ahtw
15 ноября в 16:35
Австралия выиграет матч.
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