«Клермон» — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги 1 (30.09.2023)

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вчера, 22:19

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. В случае победы «Клермона», зайдет коэффициент 7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.8.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Клермон» на данный момент является худшей командой Лиги 1, что для многих стало большой неожиданностью. Команда набрала всего один балл и занимает последнее место в турнирной таблице, а домашний поединок с чемпионом Франции еще больше удручает ситуацию. В прошлом туре Лиги 1 «Клермон» проиграл на выезде «Гавру» (1:2), а ранее на своем поле уступил «Нанту» (0:1).

« ПСЖ » в целом стабилизировал свои результаты, но лидерство во Франции еще не вернул. Парижане идут на третьем месте с 11 баллами и в поединке с аутсайдером рассчитывают, разумеется, на три балла. Совсем скоро клубу играть в Лиге Чемпионов, поэтому тренерскому штабу стоит правильно распределить нагрузку на своих футболистов. В прошлом туре « ПСЖ » разгромил на своем поле «Марсель» (4:0), а в Лиге Чемпионов одолел «Боруссию» Д (2:0).

Информация для ставок

«Клермон» проиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей « ПСЖ » завершились тоталом больше 2.5 мячей

» завершились тоталом больше 2.5 мячей « ПСЖ » выиграл три из четырех последних встреч с «Клермоном» при одном поражении

» выиграл три из четырех последних встреч с «Клермоном» при одном поражении Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

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