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«Клермон» — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги 1 (30.09.2023)

вчера, 22:19
ПСЖ

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. В случае победы «Клермона», зайдет коэффициент 7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.984.791.47
Лига Ставок 6.40 4.90 1.50
Pari 6.80 4.80 1.47

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Клермон» на данный момент является худшей командой Лиги 1, что для многих стало большой неожиданностью. Команда набрала всего один балл и занимает последнее место в турнирной таблице, а домашний поединок с чемпионом Франции еще больше удручает ситуацию. В прошлом туре Лиги 1 «Клермон» проиграл на выезде «Гавру» (1:2), а ранее на своем поле уступил «Нанту» (0:1).

«ПСЖ» в целом стабилизировал свои результаты, но лидерство во Франции еще не вернул. Парижане идут на третьем месте с 11 баллами и в поединке с аутсайдером рассчитывают, разумеется, на три балла. Совсем скоро клубу играть в Лиге Чемпионов, поэтому тренерскому штабу стоит правильно распределить нагрузку на своих футболистов. В прошлом туре «ПСЖ» разгромил на своем поле «Марсель» (4:0), а в Лиге Чемпионов одолел «Боруссию» Д (2:0).

Информация для ставок

  • «Клермон» проиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «ПСЖ» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «ПСЖ» выиграл три из четырех последних встреч с «Клермоном» при одном поражении
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

«ПСЖ» обязан выигрывать у «Клермона», ведь все еще имеет проблемы в чемпионате Франции. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу с форой (-1) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.82 1.28 2.37 1.63 1.88 2.02
Лига Ставок 2.38 1.59 1.90 1.94
Pari 2.35 1.60
Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 11:36
Гости выиграют этот матч и тб 2 ПСЖ инд.
Гость
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